Reggio Calabria, l’Associazione Don Milani presenta i risultati del Campo Scuola di Cucullaro: pronta una conferenza stampa

Un momento di confronto per raccontare l’esperienza del Campo Scuola di Cucullaro, ringraziare le istituzioni che hanno sostenuto l’iniziativa e valorizzare il contributo delle strutture e dei servizi coinvolti. È questo l’obiettivo della conferenza stampa organizzata dall’Associazione Don Milani, presieduta da Filippo Pollifroni, in programma martedì 13 ottobre alle ore 10:15, presso l’ufficio del vicepresidente del Consiglio regionale, onorevole Ranuccio. L’incontro rappresenterà l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte durante il Campo Scuola e riconoscere l’impegno di quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’esperienza.

Particolare attenzione sarà dedicata al sostegno economico garantito attraverso una delibera del Consiglio regionale, che ha previsto un contributo di 2.000 euro, utilizzato per coprire parte delle spese della struttura residenziale di Cucullaro che ha ospitato il Campo Scuola. L’associazione intende inoltre avviare una riflessione sulla possibilità di organizzare una nuova edizione nel 2027, anno che segnerà il ventesimo anniversario del primo Campo Scuola.

Il contributo della Regione e il riconoscimento alle strutture coinvolte

Il presidente dell’Associazione Don Milani, Filippo Pollifroni, ha evidenziato il valore dell’esperienza vissuta a Cucullaro e l’importanza del sostegno ricevuto dal Consiglio regionale, rivolgendo un ringraziamento particolare al vicepresidente Ranuccio per aver sostenuto l’iniziativa fin dalle sue fasi iniziali. La conferenza stampa sarà anche un’occasione per consegnare una targa ricordo a tutte le strutture residenziali e ai servizi che hanno partecipato al Campo Scuola, quale riconoscimento della collaborazione e della corresponsabilità dimostrate durante le attività. Un gesto simbolico che vuole consolidare il rapporto tra le realtà coinvolte e favorire la prosecuzione del percorso condiviso.

“Dopo aver vissuto intensamente il Campo Scuola a Cucullaro, grazie anche al contributo deliberato dal Consiglio Regionale, ci sembra opportuno fare una conferenza stampa, che sia anche una verifica di quanto vissuto. Per questo motivo l’Associazione Don Milani, sente il dovere di ringraziare il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Onorevole Ranuccio, che fin dall’inizio ha sponsorizzato l’iniziativa, contribuendo sensibilmente alla delibera Consiliare per un importo pari a 2000 € che ci hanno permesso di pagare parte della struttura residenziale di Cucullaro sede del Campo Scuola. L’incontro vuole altresì essere un momento in cui tutte le Strutture residenziali e i Servizi che hanno partecipato al Campo, ricevano una targa ricordo dell’esperienza fatta, come segno tangibile della piena corresponsabilità vissuta a Cucullaro, nella speranza di poter contribuire, ancora una volta insieme, all’organizzazione di altro Campo Scuola per il 2027, a venti anni dal primo”.

La conferenza stampa di martedì 13 ottobre consentirà quindi di ripercorrere il lavoro svolto, valorizzare il coinvolgimento delle diverse realtà partecipanti e porre le basi per una possibile nuova esperienza. L’orizzonte è quello del Campo Scuola 2027, che assumerebbe un significato particolare per l’Associazione Don Milani, coincidendo con i vent’anni dalla prima edizione. L’appuntamento nell’ufficio del vicepresidente del Consiglio regionale sarà così un’occasione non soltanto per fare il punto sull’iniziativa conclusa, ma anche per rilanciare la collaborazione tra le strutture e i servizi che hanno condiviso l’esperienza di Cucullaro.