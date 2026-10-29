Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino: strada dissestata in via Cardinale Portanova dopo il maltempo dei giorni scorsi

Un cittadino segnala a StrettoWeb le condizioni della strada in via Cardinale Portanova 112 dopo il maltempo dei giorni scorsi.

Strada dissestata via Cardinale Portanova a Reggio Calabria

Una strada danneggiata, con l’asfalto deteriorato e numerosi detriti sparsi sulla carreggiata. È quanto documenta la fotografia inviata alla redazione di StrettoWeb da un cittadino di Reggio Calabria, che segnala una situazione di dissesto in via Cardinale Portanova, all’altezza del civico 112, a seguito del maltempo che ha interessato la città nei giorni scorsi. L’immagine mostra un tratto di strada con porzioni di asfalto sgretolato e frammenti di pavimentazione stradale accumulati in prossimità del bordo della carreggiata. Attorno al materiale bituminoso sono visibili anche foglie, rami, sacchetti di plastica e altri rifiuti, che contribuiscono a rendere ancora più evidente lo stato di degrado dell’area.

Secondo quanto segnalato dal cittadino, il dissesto stradale è stato provocato dal maltempo dei giorni scorsi. Le condizioni documentate dalla fotografia sollevano preoccupazioni per la sicurezza della circolazione, in particolare per motociclisti e ciclisti, che potrebbero incontrare difficoltà nell’attraversamento del tratto danneggiato.

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