Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino: strada dissestata in via Cardinale Portanova dopo il maltempo dei giorni scorsi

Una strada danneggiata, con l’asfalto deteriorato e numerosi detriti sparsi sulla carreggiata. È quanto documenta la fotografia inviata alla redazione di StrettoWeb da un cittadino di Reggio Calabria, che segnala una situazione di dissesto in via Cardinale Portanova, all’altezza del civico 112, a seguito del maltempo che ha interessato la città nei giorni scorsi. L’immagine mostra un tratto di strada con porzioni di asfalto sgretolato e frammenti di pavimentazione stradale accumulati in prossimità del bordo della carreggiata. Attorno al materiale bituminoso sono visibili anche foglie, rami, sacchetti di plastica e altri rifiuti, che contribuiscono a rendere ancora più evidente lo stato di degrado dell’area.

Secondo quanto segnalato dal cittadino, il dissesto stradale è stato provocato dal maltempo dei giorni scorsi. Le condizioni documentate dalla fotografia sollevano preoccupazioni per la sicurezza della circolazione, in particolare per motociclisti e ciclisti, che potrebbero incontrare difficoltà nell’attraversamento del tratto danneggiato.