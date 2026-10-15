Reggio Calabria, la presentazione del libro di Mariapia Veladiano “Dio della polvere” | INFO

Chiara, fisioterapista, bussa alla porta del vescovado perché una sua paziente, Luna, ha subito abusi e il suo corpo parla per lei: su questo dialogo serrato Mariapia Veladiano, giornalista, scrittrice e teologa, ha costruito il suo ultimo romanzo, “Dio della Polvere”. Il romanzo sarà presentato martedì 27 ottobre alle 18 nella sala Mons. Ferro della diocesi Reggio Calabria-Bova. Dialogheranno con l’autrice: la prof.ssa Francesca Panuccio, avvocato e docente universitario, e suor Maria Ausilia Chiellino fma, referente del Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nonché psicologo clinico con una lunga esperienza in ambito scolastico ed educativo soprattutto con adolescenti e giovani.

Un’occasione preziosa per affrontare il tema degli abusi sessuali, spirituali e psicologici all’interno della chiesa cattolica, vincere la resistenza culturale a parlare di pedofilia e violenza su maggiorenni fragili, sensibilizzare ogni credente alla responsabilità personale e collettiva, favorire una cultura della prevenzione e della riparazione che passi per la giustizia umana oltre che per quella divina.