Reggio Calabria, la Polizia di Stato in prima linea contro il tumore al polmone: esperti a confronto in Questura

Il prossimo 14 ottobre alle ore 11.00, presso la Sala Calipari della Questura di Reggio Calabria, si terrà il Convegno “Care for Caring 3.0 – Ambasciatori della Prevenzione”, nell’ambito della Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al polmone rivolta al personale in forza alla Polizia di Stato. Ai lavori parteciperanno il Dirigente Generale Medico della Polizia di Stato, referente del progetto, dott. Mario Mazzotti; la dott.ssa Anna Maria Stanganelli, già Garante della Salute della Regione Calabria; dott.ssa Monica Caserta, Founder, Executive Director, Ladies First, Società Benefit; il Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Reggio Calabria, dott. Domenico S. Firringa.
Garantiranno gli interventi scientifici il dott. Salvatore Costarella, Direttore Sanitario Aziendale del G.O.M. di Reggio Calabria; il dott. Roberto Maisano, Dirigente Medico del G.O.M. di Reggio Calabria; il dott. Antonino Iaria, Dirigente Medico e responsabile di Oncologia presso l’Ospedale di Melito Porto Salvo (RC) e il dott. Vito Barbieri, Responsabile U.O. Oncologia, AUO “Renato Dulbecco” di Catanzaro.
Durante il convegno ci saranno, inoltre, gli interventi, in videomessaggio, della dott.ssa Alessandra Dorigo, Vice Presidente Head of Oncology AstraZeneca Italia e della prof.ssa Silvia Novello, Direttore S.C.D.U. Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga, Professore ordinario di oncologia medica del Dipartimento di Oncologia dell’Università degli Studi di Torino.