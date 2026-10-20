Reggio Calabria, la Fondazione Girolamo Tripodi pronta a consegnare un altro premio a un giovane studente | NOME

Un premio per sostenere i giovani studenti meritevoli e valorizzare il loro percorso scolastico, mantenendo viva la memoria di una figura che ha segnato la storia sociale e politica della Calabria. Prosegue l’attività della Fondazione Girolamo Tripodi, che venerdì 23 ottobre 2026 consegnerà il Premio di Studio “Girolamo Tripodi” 2025/2026 al diplomato più meritevole e bisognoso del Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni – Fermi” di Reggio Calabria. La cerimonia si svolgerà a partire dalle ore 10:00 nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Righi, in via Trabocchetto II Tratto, e sarà accompagnata da un momento di approfondimento storico e culturale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dalla Fondazione per promuovere la formazione delle nuove generazioni attraverso l’istituzione di borse di studio e riconoscimenti destinati agli studenti. Un impegno che unisce il sostegno al merito scolastico alla volontà di trasmettere ai ragazzi la conoscenza della storia calabrese e delle battaglie sociali che hanno contribuito a trasformare le condizioni di vita delle comunità del Mezzogiorno.

Un premio per valorizzare il merito e sostenere gli studenti

La consegna del riconoscimento rappresenta una nuova tappa delle attività promosse dalla Fondazione Girolamo Tripodi a favore delle giovani generazioni. Il premio sarà assegnato al diplomato più meritevole e bisognoso dell’anno scolastico 2025/2026 del Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni – Fermi”, secondo una scelta che riflette le finalità istitutive dell’organizzazione. L’iniziativa viene infatti realizzata, in continuità con le edizioni degli anni precedenti, in attuazione dell’articolo 3 dello Statuto della Fondazione, che tra le proprie attività prevede “l’istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi”. La premiazione è stata concordata in collaborazione con la dirigente scolastica, professoressa Anna Maria Cama, alla quale la Fondazione rivolge un sentito ringraziamento per la disponibilità e il contributo all’organizzazione dell’appuntamento. Attraverso questo riconoscimento, la Fondazione intende offrire un sostegno concreto agli studenti che si sono distinti nel proprio percorso formativo, ribadendo l’importanza di investire sulle competenze e sulle capacità dei giovani del territorio reggino.

La lectio magistralis di Giuseppe Caridi sulla storia della Calabria

La cerimonia del 23 ottobre non sarà dedicata soltanto alla consegna del premio, ma offrirà anche un’occasione di approfondimento sulla storia regionale. Nel corso dell’incontro, lo storico professor Giuseppe Caridi terrà una lectio magistralis dal titolo “La Calabria dall’Unità del Sud all’Unità d’Italia – secoli XI/XIX”. L’intervento accompagnerà la premiazione con una riflessione sulle vicende storiche che hanno attraversato la Calabria tra l’XI e il XIX secolo, inserendosi nella volontà della Fondazione di promuovere la conoscenza del passato tra le nuove generazioni. L’appuntamento si svolgerà nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Righi, in via Trabocchetto II Tratto a Reggio Calabria, venerdì 23 ottobre a partire dalle ore 10:00. La presenza dello storico arricchirà il significato culturale dell’iniziativa, collegando il riconoscimento del merito scolastico al valore della memoria e alla conoscenza delle radici storiche del territorio. Un’impostazione coerente con gli obiettivi della Fondazione, che considera lo studio e la consapevolezza del passato strumenti fondamentali per comprendere il presente e costruire nuove prospettive per il futuro.

La memoria di Girolamo Tripodi e le battaglie per la giustizia sociale

La Fondazione nasce con l’obiettivo di tramandare alle nuove generazioni una parte importante della storia sociale e politica della Calabria, attraverso il ricordo della figura e dell’impegno di Girolamo Tripodi. La sua esperienza viene ricondotta a quel movimento collettivo che, soprattutto dopo i drammi della Seconda guerra mondiale, ha accompagnato le lotte per il riscatto e la giustizia sociale nel Mezzogiorno. Un periodo nel quale milioni di persone hanno combattuto per uscire dalla miseria, dalla povertà e dalla fame, rivendicando condizioni di vita più dignitose e maggiori opportunità. In questo contesto si inserisce il percorso di Girolamo Tripodi, ricordato per il suo costante impegno accanto alle fasce più deboli della popolazione e per le battaglie condotte al fianco di chi aveva minori possibilità di far sentire la propria voce. Particolarmente significativo è stato il suo sostegno ai braccianti, alle gelsominaie e alle raccoglitrici di olive, protagonisti di rivendicazioni legate alla dignità del lavoro, all’emancipazione e alla giustizia sociale. È questa eredità che la Fondazione intende trasmettere agli studenti, nella convinzione che la conoscenza delle lotte e delle trasformazioni del passato rappresenti un patrimonio indispensabile per la formazione delle nuove generazioni.

Investire sui giovani per contrastare lo spopolamento del territorio

Il Premio di Studio “Girolamo Tripodi” si inserisce anche in una riflessione più ampia sulle prospettive della Calabria e sulle difficoltà che interessano le nuove generazioni. La Fondazione considera infatti i giovani una risorsa straordinaria per il territorio, il cui valore non sempre viene adeguatamente riconosciuto. Attraverso le borse di studio e i premi destinati agli studenti meritevoli e bisognosi, l’organizzazione intende contribuire alla valorizzazione delle capacità individuali e sostenere percorsi di formazione che possano rappresentare un’opportunità per il futuro. Tra gli obiettivi dichiarati rientra anche il contrasto alla desertificazione del territorio, una tendenza che la Fondazione punta a contribuire a invertire attraverso iniziative rivolte proprio ai ragazzi. L’investimento sulle nuove generazioni viene quindi considerato una scelta strategica, strettamente collegata alla necessità di costruire condizioni più favorevoli per il futuro della Calabria. In questa prospettiva, il riconoscimento assegnato al Polo Righi-Boccioni-Fermi non rappresenta soltanto un premio per il percorso scolastico di uno studente, ma anche un’occasione per richiamare l’attenzione sul ruolo fondamentale dell’istruzione, della conoscenza e delle opportunità formative nello sviluppo delle comunità locali.

La Fondazione Tripodi tra memoria storica e futuro delle nuove generazioni

Alla base dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi c’è la convinzione che tenere viva la memoria sia fondamentale per costruire il presente e progettare il futuro. Il premio scolastico nasce proprio dall’intenzione di far conoscere ai giovani una storia che rischierebbe altrimenti di essere dimenticata, trasmettendo il significato delle battaglie collettive che hanno contribuito all’emancipazione sociale della Calabria e del Mezzogiorno. La figura di Girolamo Tripodi rappresenta, in questo percorso, un riferimento ideale legato alla difesa dei diritti, alla dignità del lavoro e all’attenzione verso gli ultimi. Valori che la Fondazione intende mantenere attuali attraverso iniziative capaci di coinvolgere direttamente il mondo della scuola e della formazione. La cerimonia di venerdì 23 ottobre, organizzata in collaborazione con la dirigente scolastica Anna Maria Cama, unirà così il riconoscimento del merito alla riflessione culturale, grazie anche alla lectio magistralis del professor Giuseppe Caridi. Un appuntamento che conferma la volontà della Fondazione di proseguire il proprio impegno a favore degli studenti reggini, considerati una risorsa essenziale e una speranza per il futuro del territorio.