Reggio Calabria, la conferenza “Implicazioni geopolitiche e sportive degli ultimi Mondiali di Calcio” | INFO

Venerdì 30 ottobre alle ore 16,45 presso il Salone delle Conferenze dell’UNITRE di via Willermin 12, si terrà un incontro con il Prof. Avvocato Carlo Rombolà dal titolo Implicazioni geopolitiche e sportive degli ultimi Mondiali di Calcio. L’incontro fa parte del ciclo annuale di conferenze culturali organizzate dall’UNITRE nell’ambito del proprio programma formativo. Il tema della conferenza di venerdì riguarda l’ultima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, organizzata da Canada, Messico e Stati Uniti, che ha portato con sé un notevolissimo impulso economico e sportivo, dietro il quale si celano anche importanti e poco note implicazioni geopolitiche.

Dunque, la conferenza fornirà anche interessanti quanto inediti spunti di riflessione, e di dibattito tra il pubblico presente e il relatore.

Carlo Rombolà è professore di Diritto Internazionale dello Sport presso L’università degli studi di Roma e Direttore dell’International Center for Cultural Diplomacy SSML Gregorio VII di Roma. È autore di numerose pubblicazioni in materia di Diritto.