Reggio Calabria, la Circoscrizione Sud incontra i cittadini: 6 nuove assemblee pubbliche nei quartieri: date, luoghi e orari degli incontri

Si amplia il percorso di partecipazione e confronto promosso dal presidente della IV Circoscrizione Reggio Sud, Giuseppe Cantarella. Alle assemblee già calendarizzate tra Ravagnese e Pellaro si aggiungono infatti sei nuovi appuntamenti pubblici distribuiti in altrettanti quartieri del territorio circoscrizionale. Il ciclo di incontri era già previsto nella programmazione della Presidenza e, dopo il lavoro organizzativo necessario per individuare sedi e orari, è stato definito il nuovo calendario. Le assemblee avranno l’obiettivo di creare momenti di ascolto diretto con i cittadini, raccogliere segnalazioni, esigenze e proposte e rafforzare il rapporto tra comunità locali e istituzioni.

Il calendario delle nuove assemblee

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 14 ottobre alle ore 18:30 presso il Salone parrocchiale di San Gregorio. Si proseguirà giovedì 22 ottobre alle ore 18:00 al Pala CSI di Gallina, venerdì 23 ottobre alle ore 18:00 al Salone parrocchiale di Arangea e domenica 25 ottobre alle ore 18:00 presso la Scuola elementare di Trunca. Gli ultimi due incontri sono previsti martedì 27 ottobre alle ore 18:00 al Salone parrocchiale di Saracinello e giovedì 29 ottobre alle ore 18:30 al Salone Monsignor Barberi di Bocale. Le sei assemblee si aggiungono quindi agli appuntamenti già programmati tra Ravagnese e Pellaro, completando un percorso che punta a coinvolgere in maniera più capillare i diversi quartieri della Circoscrizione.

Confronto diretto con i cittadini

Gli incontri rientrano nel percorso previsto dall’articolo 14 del Regolamento delle Circoscrizioni, che promuove le assemblee territoriali come strumento per raccogliere proposte e segnalazioni utili ad affrontare le esigenze delle comunità locali. L’obiettivo è quello di favorire un confronto diretto con i cittadini dei quartieri interessati e consentire alla Circoscrizione di acquisire indicazioni concrete sui problemi e sulle priorità dei territori. Le assemblee saranno quindi occasioni di partecipazione pubblica nelle quali i residenti potranno rappresentare necessità, avanzare proposte e contribuire alla costruzione di un rapporto più diretto con l’istituzione circoscrizionale.

“Vogliamo portare il confronto in modo capillare nei diversi territori della Circoscrizione e offrire ai cittadini occasioni concrete per rappresentare esigenze e proposte”, dichiara il presidente Giuseppe Cantarella. “Il calendario si amplia nel solco di un percorso già programmato, che punta a rafforzare la partecipazione e il rapporto tra istituzioni e comunità locali”.