Reggio Calabria, la 5ª A Chimici del Panella si ritrova 57 anni dopo il diploma: una storia di amicizia che resiste al tempo

Nel segno dei ricordi, a 57 anni dal diploma, l’allegra brigata della 5ª A Chimici dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Panella” di Reggio Calabria – lo zoccolo duro – si è riunita il 3 ottobre 2026 attorno a un tavolo per rivivere la spensieratezza della gioventù. Purtroppo, mancavano i compagni del Nord, ma ci rifaremo l’anno prossimo. Dal 1988 al 2019, l’incontro si è rinnovato ogni estate, approfittando del rientro per le ferie dei compagni residenti al Nord, anche se gli impegni non permettevano sempre a tutti di partecipare. Alle riunioni conviviali si sono uniti, a turno, alcuni insegnanti e, negli ultimi anni, la professoressa di Italiano e Storia Liliana Barillaro, allora giovanissima, che ha condiviso con loro la gioia di ritrovarsi. Più che semplici compagni di classe, sono amici sinceri che hanno condiviso tutto.

Il COVID ha interrotto la continuità annuale dell’iniziativa; inoltre, con il passare degli anni, alcuni hanno affrontato problemi di salute e altri sono venuti a mancare prematuramente. Si è quindi deciso di riprendere l’incontro, pur con l’assenza di Mimmo Quattrone, uno dei promotori del revival insieme a Mimmo Cereto, che, incoraggiato dagli altri compagni, ha organizzato l’evento. Particolarmente toccante è stato il ricordo di chi non c’è più e di chi non ha potuto partecipare per motivi di salute, per la distanza o per l’età. Sono stati ricordati il dottor Vittorio Aragona, insegnante di Analisi e maestro di vita, la professoressa Barillaro, presente agli incontri più recenti, gli altri docenti e i sette compagni scomparsi prematuramente nel corso degli anni.

La classe era composta da Marisa Ameduri, Franco Araniti, Paolo Beatino, Rosario Bonocore, Nino Bova, Paolo Bova, Branca Antonino, Filippo Cagnino, Mimmo Calabrò, Amelia Candrea, Mimmo Cereto, Diego Chilà, Piero Cichello, Lorenzo Condemi, Franca D’Aguì, Giuseppe De Robertis, Emma Diano, Franco Diara, Mimma Famà, Maria Gualtieri, Natale Idotta, Cosimo Ierace, Nino Laurendi, Franco Marra, Giovanni Palamara, Mimmo Pitasi, Mimmo Quattrone, Enzo Romeo, Pino Tirotta, Mimmo Tornatora, Giulio Toscano, Santo Ventre, Ninni Vinci e Orazio Alvaro capo classe 1° anno del triennio. “Arrivederci alla prossima estate, sperando di ritrovarci anche con i compagni del Nord” ha affermato l’allegra brigata.