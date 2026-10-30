Reggio Calabria, la 4ª Circoscrizione riparte dai quartieri: nove assemblee per dare voce ai cittadini

Si conclude il ciclo di nove assemblee pubbliche promosso dalla IV Circoscrizione Reggio Sud nei quartieri del territorio. Un percorso che ha portato la Circoscrizione a incontrare cittadini, associazioni e realtà locali, mettendosi in una posizione di ascolto e favorendo un confronto diretto sulle esigenze delle comunità. Agli incontri hanno partecipato i consiglieri di maggioranza e di opposizione, contribuendo a creare un dialogo ampio e condiviso con i cittadini. Un confronto che sul territorio mancava da tempo e che è stato accolto con apprezzamento, perché ha visto la Circoscrizione mettersi concretamente al servizio della comunità. Nel corso delle assemblee sono state affrontate questioni quotidiane, come la manutenzione delle strade, la carenza d’acqua e le perdite idriche, insieme a problematiche che richiedono maggiore attenzione. Sono emerse anche proposte e idee per il futuro dei quartieri, con l’obiettivo di valorizzarne le risorse, rafforzarne l’identità e riaccendere il senso di appartenenza delle comunità.

Le istanze raccolte saranno ora esaminate dall’Esecutivo e riunite in un documento di sintesi

Le istanze raccolte saranno ora esaminate dall’Esecutivo e riunite in un documento di sintesi. Il documento sarà sottoposto al Consiglio circoscrizionale per la discussione e il voto, quindi trasmesso al Consiglio comunale affinché le richieste del territorio possano essere portate all’attenzione dell’Amministrazione. “Da queste assemblee ripartiamo: dall’ascolto, dal confronto e dalla vicinanza ai cittadini. Le circoscrizioni devono essere un punto di riferimento per i quartieri e favorire la collaborazione tra cittadini e istituzioni. La partecipazione e le proposte emerse dimostrano che, quando si lavora insieme, si può contribuire a restituire slancio e prospettiva alle comunità. Vogliamo costruire un progetto che parta dal basso e coinvolga tutti, riconoscendo ai cittadini un ruolo da protagonisti”. Lo affermano il segretario della circoscrizione Avv. Ferdinando A. Rinaldo ed il Presidente della IV Circoscrizione, Giuseppe Cantarella.