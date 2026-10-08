Reggio Calabria, l’11 ottobre la Prima Giornata Mondiale degli Amici del Museo: l’analisi sullo Stretto come ponte tra Occidente e Oriente

La Prima Giornata Mondiale degli Amici del Museo, patrocinata dalla Federazione Internazionale e dalla Federazione Italiana degli Amici dei Musei, dal Parlamento Europeo e dal Ministero della Cultura italiano, si svolgerà a Reggio Calabria nella Sala Conferenze del Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria domenica 11 ottobre 2026, alle ore 10:00. Quel giorno circa quaranta Associazioni italiane svolgeranno in contemporanea manifestazioni culturali collegate alla tematica Ponti: infrastrutture, culture, comunità che sarà anche l’argomento del Convegno Nazionale della Federazione Italiana che si svolgerà a Reggio Calabria e a Messina nei giorni 13-14-15 novembre 2026.

Il tema prescelto per Reggio Calabria è “Lo Stretto tra Reggio e Messina, ponte attraverso i secoli tra Oriente e Occidente”. Gli argomenti che saranno sviluppati ripercorreranno un itinerario nel tempo: da avamposto della raffinatezza delle città magnogreche all’eleganza del periodo romano; dalla complessità della cultura bizantina al rinnovamento normanno e alla preziosità dei prodotti diffusi e valorizzati nel contesto europeo nei secoli successivi dai mercanti che frequentavano le fiere e gli approdi commerciali.

Dopo i saluti del dr. Fabrizio Sudano, direttore del MarRC seguiranno una prima relazione della dr.ssa Rossella Agostino, archeologa, sul tema “Testimonianze di creatività ed eleganza dell’arte orafa magno-greca e romana nell’area dello Stretto”. La seconda relazione del prof. Renato Laganà tratterà il tema “La raffinatezza della seta reggina e i mercanti europei alle fiere generali sulle rive dello Stretto tra XIII e XVIII secolo”.