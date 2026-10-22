Reggio Calabria, inserimento lavorativo per le persone con autismo: approvata all’unanimità la mozione in Commissione

Un voto unanime per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disturbo dello spettro autistico nel territorio reggino. La Commissione consiliare ha approvato, con il sostegno di tutte le sue componenti di centrodestra e centrosinistra, una mozione presentata dal centrosinistra che propone l’istituzione di un tavolo interistituzionale permanente dedicato all’inclusione lavorativa delle persone con autismo. Un risultato che testimonia la condivisione istituzionale su una questione di particolare rilevanza sociale e che rappresenta un primo passo verso la costruzione di nuove opportunità professionali. L’obiettivo è favorire una collaborazione stabile tra amministrazioni pubbliche, imprese, servizi sociali e sanitari, organizzazioni sindacali, enti del Terzo Settore, istituzioni formative e associazioni delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. Attraverso il coordinamento di queste realtà, la proposta punta a sviluppare percorsi personalizzati di orientamento, formazione e accesso al mondo del lavoro, valorizzando le competenze, le aspirazioni e le capacità individuali di ciascuna persona.

Autismo e inserimento lavorativo: la proposta approvata dalla Commissione

La mozione nasce dalla necessità di superare le difficoltà che ancora oggi possono ostacolare l’accesso al lavoro delle persone con disturbo dello spettro autistico, promuovendo strumenti concreti di accompagnamento professionale. Il documento è stato arricchito dai suggerimenti della dottoressa Letizia Marino, per la Fondazione Marino per l’Autismo ETS, e della dottoressa Ione Aguglia, per l’associazione PROMETEO ONLUS, che hanno contribuito ad approfondire una tematica particolarmente delicata. Tra le finalità indicate figurano il coinvolgimento diretto delle imprese, la promozione di tirocini e percorsi di formazione professionale, la disponibilità di figure di supporto e il monitoraggio dei risultati raggiunti. Il tavolo permanente potrà inoltre favorire il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, individuando nuove opportunità e modalità di collaborazione per rendere l’inclusione lavorativa più concreta e duratura. L’intenzione è costruire percorsi che tengano conto delle caratteristiche e delle potenzialità di ogni persona, evitando soluzioni generiche e favorendo un accompagnamento adeguato alle esigenze individuali.

Un percorso condiviso per favorire autonomia e inclusione sociale

L’inserimento nel mondo del lavoro rappresenta non soltanto un’opportunità professionale, ma anche uno strumento importante per promuovere autonomia personale, partecipazione e inclusione sociale. È questa la prospettiva alla base della mozione approvata dalla Commissione, che punta a creare condizioni favorevoli affinché le persone con disturbo dello spettro autistico possano esprimere le proprie capacità e aspirazioni, superando gli ostacoli che ancora ne limitano le possibilità occupazionali. Il coinvolgimento delle istituzioni, delle imprese e delle associazioni delle famiglie viene considerato essenziale per sviluppare risposte coordinate e individuare opportunità professionali realmente accessibili. L’approvazione unanime del documento rappresenta dunque un punto di partenza per un percorso che dovrà tradursi nell’effettiva istituzione del tavolo e nella successiva definizione delle attività. L’obiettivo è rafforzare le opportunità di inclusione lavorativa nel territorio reggino, contribuendo alla costruzione di una comunità capace di riconoscere e valorizzare le competenze di ciascuno, senza lasciare nessuno ai margini.