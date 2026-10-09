Reggio Calabria, innovazione tecnologica e transizione verde per i dipendenti delle PMI: incontro con Ministero e Invitalia

Nuove opportunità per le piccole e medie imprese della Calabria e del Mezzogiorno che intendono investire nella formazione del personale e nello sviluppo di competenze specialistiche. Mercoledì 14 ottobre 2026, a partire dalle ore 9:30, la Camera di Commercio di Reggio Calabria ospiterà un incontro informativo dedicato alla misura agevolativa “Sostegno allo sviluppo di competenze specialistiche delle PMI”, prevista dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività (PN RIC 2021-2027, Azione 1.4.1).

L’iniziativa è organizzata dalla Casa del Made in Italy di Reggio Calabria, articolazione territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con la Camera di Commercio reggina, e coinvolgerà congiuntamente le Case del Made in Italy di Sicilia, Calabria e Sardegna. L’obiettivo è offrire alle imprese e agli operatori economici del territorio informazioni sulle possibilità di sostegno alla formazione dei lavoratori, con particolare attenzione ai processi di innovazione tecnologica e alla transizione ecologica e digitale.

Agevolazioni per le PMI del Mezzogiorno: al centro formazione, innovazione e nuove competenze

La misura oggetto dell’incontro è destinata a sostenere le piccole e medie imprese del Mezzogiorno nei percorsi di formazione del proprio personale, favorendo l’acquisizione e il rafforzamento di competenze specialistiche necessarie ad affrontare le trasformazioni del sistema produttivo. Particolare attenzione sarà riservata ai processi di innovazione tecnologica, transizione verde e digitalizzazione, ambiti nei quali l’aggiornamento professionale rappresenta un elemento importante per accompagnare l’evoluzione delle attività imprenditoriali. Attraverso l’approfondimento della misura prevista dal PN RIC 2021-2027, le aziende interessate potranno conoscere le opportunità offerte dal programma e acquisire indicazioni sugli aspetti operativi dell’agevolazione. L’incontro coinvolgerà le realtà imprenditoriali di Calabria, Sicilia e Sardegna, nell’ambito di un’iniziativa informativa congiunta finalizzata a favorire la conoscenza degli strumenti messi a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per lo sviluppo delle competenze nelle PMI del Sud Italia.

Ministero e Invitalia a confronto con le imprese: spazio alle domande dei partecipanti

Uno dei momenti centrali della mattinata sarà il collegamento con la Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con Invitalia. I rappresentanti delle due strutture illustreranno i contenuti della misura agevolativa, approfondendone i principali aspetti operativi e fornendo chiarimenti sulle opportunità disponibili per le aziende interessate. Sarà inoltre previsto uno spazio dedicato alle domande dei partecipanti, che potranno confrontarsi direttamente con i soggetti coinvolti nella presentazione dello strumento. L’appuntamento punta così a offrire non soltanto un quadro informativo sulle agevolazioni, ma anche un’occasione per approfondire gli elementi utili alle imprese che intendono valutare investimenti nella formazione del personale. L’iniziativa si rivolge alle PMI e ai soggetti del territorio interessati alle opportunità del programma, favorendo un confronto diretto sulle esigenze di aggiornamento delle competenze e sui percorsi di innovazione dei processi produttivi.

L’appuntamento del 14 ottobre alla Camera di Commercio di Reggio Calabria

L’incontro si svolgerà mercoledì 14 ottobre 2026, dalle ore 9:30, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, in via Tommaso Campanella 12. L’organizzazione congiunta delle Case del Made in Italy di Sicilia, Calabria e Sardegna consentirà di dedicare un momento comune di approfondimento alle esigenze delle imprese del Mezzogiorno, con il coinvolgimento del Ministero e di Invitalia. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per conoscere più da vicino gli strumenti di sostegno alla formazione specialistica previsti nell’ambito del PN RIC 2021-2027 e per ottenere chiarimenti direttamente dai soggetti istituzionali coinvolti. La Casa del Made in Italy di Reggio Calabria e la Camera di Commercio reggina metteranno così a disposizione delle realtà produttive locali un’occasione di informazione e confronto sulle agevolazioni destinate a sostenere la crescita delle competenze professionali e ad accompagnare le PMI nei processi di trasformazione tecnologica, digitale e ambientale.