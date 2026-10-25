Reggio Calabria, incidente sull’A2: auto finisce fuori strada a Campo Calabro | VIDEO

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi lungo l’autostrada A2, il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo di Campo Calabro in direzione sud. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile è finita fuori strada, rendendo necessario l’intervento delle autorità e provocando rallentamenti alla circolazione. Secondo le prime informazioni disponibili, fortunatamente l’occupante del veicolo non avrebbe riportato gravi conseguenze. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto.

Incidente sulla A2, intervengono Polizia Stradale e Anas

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas, impegnati nelle operazioni di gestione della viabilità e negli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto. L’episodio ha provocato rallentamenti al traffico sull’A2 nel tratto interessato dall’intervento. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell’automobile e a finire fuori strada. Gli accertamenti delle autorità serviranno a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Le immagini dal luogo dell’incidente documentano la situazione lungo l’autostrada A2 a Campo Calabro dove si sono registrati rallentamenti alla circolazione. Di seguito il video dal luogo dell’incidente, realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.