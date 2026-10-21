Reggio Calabria in lutto, è morto Zouhaier Bouchoucha: il Tennis Polimeni piange un amico e dipendente

Un giorno di grande tristezza per il Tennis Polimeni di Reggio Calabria, colpito dalla scomparsa di Zouhaier Bouchoucha, dipendente e amico del circolo sportivo reggino. La notizia della sua morte è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale rivolto ai soci, nel quale la società ha espresso tutto il proprio dolore per una perdita che colpisce profondamente la comunità del Polimeni. Non soltanto un dipendente, ma una persona considerata parte integrante della grande famiglia del circolo, come emerge dalle parole di affetto e vicinanza diffuse dalla società.

Il dolore del Tennis Polimeni di Reggio Calabria per la scomparsa di Zouhaier Bouchoucha

È un messaggio carico di commozione quello con cui il Tennis Polimeni ha annunciato la scomparsa di Zouhaier Bouchoucha, ricordandolo con affetto e sottolineando il forte legame che lo univa alla realtà sportiva reggina. “Gent.mi Consoci, questo è un giorno particolarmente triste per il nostro circolo del Tennis Polimeni di Reggio Calabria, poiché è venuto a mancare il nostro caro amico e dipendente Zouhaier Bouchoucha”. Parole semplici ma significative, che testimoniano il rapporto umano costruito all’interno del circolo e il dolore per la perdita di una persona che faceva parte della quotidianità del Tennis Polimeni.

Il cordoglio del presidente e di tutta la famiglia Polimeni

Nel comunicato, i vertici del circolo hanno voluto rivolgere un pensiero particolare ai familiari di Zouhaier, manifestando la vicinanza dell’intera comunità sportiva in questo momento di profonda sofferenza. “Il Presidente, il Consiglio Direttivo, gli Organi Sociali, lo Staff e tutta la famiglia “Polimeni” esprimono sentimenti di cordoglio e vicinanza alla moglie e ai figli di Zouhaier”. Un messaggio che coinvolge tutte le componenti del circolo, unite nel ricordo di Zouhaier Bouchoucha e nell’affetto verso la sua famiglia.

Le condoglianze dell’editore di StrettoWeb e di tutta la redazione

Alla moglie, ai figli, ai familiari di Zouhaier Bouchoucha e a tutta la famiglia del Tennis Polimeni di Reggio Calabria giungano le più sentite e sincere condoglianze da parte dell’editore di StrettoWeb, Spinelli, e dell’intera redazione, che si uniscono al dolore per questa triste scomparsa.