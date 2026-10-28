Reggio Calabria in lutto, addio ad Andrea Valere: morto a 73 anni il pittore e architetto, “Cantore delle Agavi”

Reggio Calabria piange la scomparsa di Andrea Valere, pittore e architetto morto all’età di 73 anni. Un uomo di cultura, creatività e sensibilità artistica, conosciuto anche come “Il Cantore delle Agavi”, che lascia il ricordo della propria passione per l’arte e della capacità di interpretare la bellezza attraverso le sue opere. La notizia della sua scomparsa suscita tristezza nella città di Reggio Calabria, che oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, gli rivolge l’ultimo saluto. Andrea Valere si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari, lasciando un vuoto profondo soprattutto nella sua famiglia.

Chi era Andrea Valere, il pittore e architetto conosciuto come “Il Cantore delle Agavi”

Andrea Valere ha dedicato la propria sensibilità e creatività all’arte e all’architettura. Il soprannome “Il Cantore delle Agavi”, riportato anche nel manifesto funebre, accompagna il ricordo di un artista legato alla propria identità e al linguaggio espressivo della pittura. Le sue opere rimangono una testimonianza del suo talento, della sua creatività e del suo modo personale di interpretare la bellezza. Perché chi lascia un segno attraverso l’arte continua a vivere nelle emozioni che le proprie creazioni riescono a suscitare, anche oltre la scomparsa.

Il dolore della famiglia e l’ultimo saluto a Reggio Calabria

Andrea Valere viene ricordato nel manifesto funebre come “marito, padre e nonno esemplare”. A darne il triste annuncio sono la moglie Maria Rosaria Russo, la figlia Federica con il marito Antonio Diano, l’amato nipotino Alessandro, il fratello Eugenio con la moglie Liana Nisi, la sorella Caterina con il marito Angelo Romeo, gli altri nipoti e tutti i parenti. Accanto al ricordo del pittore e architetto resta quello dell’uomo, del marito, del padre e del nonno, circondato dall’amore dei suoi familiari fino agli ultimi momenti della sua vita.

Funerali di Andrea Valere: oggi 28 ottobre al Santuario di San Paolo alla Rotonda

I funerali di Andrea Valere sono stati fissati per mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 10:00 presso il Santuario di San Paolo alla Rotonda, a Reggio Calabria, dove è previsto l’arrivo della salma dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. La famiglia ha chiesto di essere dispensata dalle visite in abitazione e dalla stretta di mano al termine della funzione religiosa. Con la scomparsa di Andrea Valere, Reggio Calabria saluta un pittore e architetto che ha espresso attraverso l’arte la propria sensibilità e il proprio talento. Restano le opere, le emozioni e il ricordo di una vita in cui la creatività ha avuto un ruolo importante.

Il suo nome, accompagnato dall’appellativo “Cantore delle Agavi”, rimane legato a un percorso artistico che merita di essere ricordato. Perché la bellezza che un artista riesce a trasmettere non si esaurisce con la sua vita, ma continua a parlare attraverso ciò che lascia. Reggio Calabria saluta Andrea Valere con tristezza e rispetto, custodendo il ricordo di un uomo che ha fatto dell’arte una forma di espressione e sensibilità. Che la sua memoria possa rimanere viva nella sua amata città.