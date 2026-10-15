Reggio Calabria in lutto, addio a Elisabetta Gambello: la professoressa e sindacalista che ha dedicato la vita agli altri

Reggio Calabria piange la scomparsa di Elisabetta Gambello, professoressa in pensione, sindacalista e donna che ha dedicato una parte importante della propria esistenza alla difesa dei diritti, alla scuola e alle battaglie per la giustizia sociale. Una notizia dolorosa per chi l’ha conosciuta, ha condiviso le sue idee e ha avuto modo di apprezzarne le qualità umane e professionali. La sua morte lascia un grande vuoto nel mondo dell’impegno civile e sindacale reggino, ma soprattutto tra le persone che hanno incontrato lungo il proprio cammino una donna capace di unire fermezza e sensibilità, determinazione e disponibilità verso il prossimo. Elisabetta Gambello viene ricordata per la passione con cui ha sostenuto le proprie convinzioni e per un’attenzione costante alle difficoltà degli altri.

Chi era Elisabetta Gambello: una vita tra scuola, sindacato e battaglie sociali

Elisabetta Gambello ha vissuto il proprio ruolo di insegnante andando oltre la trasmissione delle conoscenze. La scuola rappresentava per lei un luogo fondamentale per la crescita delle persone, uno spazio in cui coltivare consapevolezza, responsabilità e rispetto reciproco. Accanto all’attività professionale, ha portato avanti il proprio impegno sindacale e politico, partecipando alle iniziative rivolte alla tutela dei lavoratori e alla promozione di condizioni sociali più eque. Al centro delle sue convinzioni c’era il valore della persona, indipendentemente dalla posizione sociale o dalle difficoltà incontrate. La difesa della dignità umana e il sostegno a chi rischiava di essere lasciato indietro hanno accompagnato il suo percorso, caratterizzato dalla volontà di contribuire concretamente al cambiamento.

Una donna determinata, capace di ascoltare e aiutare gli altri

A rendere particolarmente significativo il ricordo di Elisabetta Gambello non sono soltanto le battaglie condotte nel corso degli anni, ma anche il modo in cui affrontava i rapporti umani. Dietro la determinazione della sindacalista emergeva una persona attenta, disponibile al confronto e capace di mostrare vicinanza anche attraverso gesti semplici. Una donna che non rinunciava a sostenere le proprie idee, mantenendo al tempo stesso un atteggiamento rispettoso e una particolare sensibilità nei confronti degli altri. Anche durante i periodi più complicati della propria esistenza Elisabetta aveva conservato la capacità di offrire sostegno e affetto alle persone che le stavano intorno. È anche in questa dimensione personale che si riconosce il valore della sua testimonianza: nella capacità di trasformare gli ideali di solidarietà in comportamenti quotidiani.

Il dolore per la scomparsa di Elisabetta Gambello

La prematura scomparsa della professoressa e sindacalista interrompe una storia personale segnata da convinzioni profonde e da un impegno che non è venuto meno neppure davanti alle difficoltà. Elisabetta ha affrontato anche l’ultima e più difficile prova della sua vita con quella forza d’animo che aveva caratterizzato il suo percorso. La notizia della sua morte porta con sé tristezza e commozione, soprattutto tra quanti hanno avuto l’opportunità di conoscerla da vicino.

Il ricordo di Elisabetta Gambello e l’eredità del suo impegno

La storia di Elisabetta Gambello richiama il valore di una partecipazione civile vissuta con convinzione e coerenza. Il suo percorso ha attraversato il mondo dell’istruzione, quello sindacale e l’impegno sociale, mantenendo come riferimento la tutela della dignità delle persone. Resta il ricordo di un’insegnante che ha creduto nel ruolo educativo della scuola, di una sindacalista che ha sostenuto le ragioni dei lavoratori e di una donna che ha fatto della vicinanza agli altri una componente essenziale della propria vita.

La sua scomparsa rappresenta una perdita dolorosa per le persone che le hanno voluto bene e per quanti ne hanno condiviso i valori. Reggio Calabria saluta Elisabetta Gambello, custodendo la memoria di una donna che ha scelto di impegnarsi, partecipare e difendere ciò in cui credeva. Un esempio di sensibilità e determinazione che continuerà a vivere negli insegnamenti lasciati, nelle esperienze condivise e nel ricordo affettuoso di chi l’ha conosciuta.

Il ricordo e l’affetto de La Strada per Elisabetta Gambello: “porteremo con noi l’esempio del tuo impegno”

“La città di Reggio Calabria perde una figura di riferimento per i diritti sociali e civili, per il mondo del lavoro e per la cultura della parità. Elisabetta Gambello è stata una donna che, attraverso l’attività sindacale e l’impegno sociale, ha dato molto alla comunità reggina e al mondo della scuola, facendo della difesa dei diritti, della dignità del lavoro e della solidarietà una parte fondamentale del proprio percorso umano e professionale”. Lo afferma in una nota il movimento La Strada.

“Nel corso degli anni, ha saputo tradurre i propri ideali in un impegno concreto e quotidiano, mettendosi al fianco di chi chiedeva giustizia, di chi subiva le disuguaglianze e di chi aveva meno strumenti per far sentire la propria voce. Il suo impegno per la scuola, per i lavoratori e per una società più equa ha rappresentato una testimonianza di coerenza e partecipazione, nella convinzione che i diritti e la dignità delle persone vadano difesi ogni giorno, attraverso le scelte e le azioni di ciascuno”.

“Ma Elisabetta lascia un segno che va oltre le battaglie portate avanti e i ruoli ricoperti. A ricordarla saranno anche la sua energia, la sua allegria, la sua sensibilità e quella capacità di esserci per gli altri, di ascoltare e di farsi carico delle cause dei più deboli senza perdere la gentilezza e il sorriso. Qualità che hanno accompagnato il suo impegno e che resteranno nella memoria di chi l’ha conosciuta e ha condiviso con lei ideali e percorsi di vita”.

“Nella tristezza di questo momento, La Strada esprime la propria vicinanza alla famiglia di Elisabetta Gambello, ai suoi cari, alle tante amiche e ai tanti amici che ne piangono la scomparsa. A loro va il nostro abbraccio, insieme al pensiero riconoscente per una donna che ha lasciato un segno nella comunità reggina e nella vita di tante persone. Un’eredità che nel dolore della perdita può diventare conforto e continuare a vivere in chi raccoglierà il senso del suo esempio”.

Falcomatà ricorda Elisabetta Gambello: “un vuoto profondo per Reggio”

“La scomparsa di Elisabetta Gambello lascia un vuoto profondo in quanti hanno condiviso con lei un percorso di impegno sindacale, politico e umano. I moltissimi ricordi e le numerose testimonianze d’affetto che, a poche ore dalla sua morte, si rincorrono su ogni mezzo di comunicazione sono la dimostrazione di ciò di buono che ha lasciato a Reggio e di quanto la città abbia perso in termini di umanità, coerenza e correttezza”. Il consigliere regionale del Pd, Giuseppe Falcomatà, unendosi al dolore dei familiari e degli amici della Gambello, ricorda come “Elisabetta abbia dedicato energie e passione alle battaglie per i diritti dei lavoratori e la giustizia sociale. Un impegno – dice Falcomatà – vissuto dentro e fuori la Cgil, con la convinzione che la politica e il sindacato debbano essere, prima di tutto, strumenti di ascolto, solidarietà, riscatto collettivo, di vicinanza ai più deboli e fragili”.

“Oggi – continua il consigliere regionale – restano il dolore per la sua perdita e, soprattutto, il valore di ciò che ha rappresentato. In eredità ci lascia un impegno che non si può cancellare. A chi le ha voluto bene, ai suoi familiari e a quanti hanno condiviso con lei tante battaglie – conclude Giuseppe Falcomatà – rivolgo il mio pensiero più sincero e la mia vicinanza. Un abbraccio particolare alla figlia Anna, che ha raccolto il testimone della madre e porta avanti il proprio impegno politico nel solco dei valori e delle idee che hanno accompagnato il percorso di Elisabetta”.