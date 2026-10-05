Reggio Calabria, “Il silenzio diventa voce”: gran finale per il Concorso di Poesia 2026

Sta per concludersi il Concorso di Poesia 2026 “Il silenzio diventa voce”, promosso dal Comitato di Quartiere “Sbarre San Francesco” di Reggio Calabria. Un’iniziativa nata per valorizzare la poesia come strumento capace di dare forma alle emozioni, stimolare la riflessione e creare occasioni di incontro e condivisione all’interno della comunità. Il percorso proposto dal concorso ha permesso ai partecipanti di affidare alla parola scritta pensieri, sentimenti e sensibilità personali, trasformando idealmente ciò che rimane inespresso, il silenzio, in voce poetica.

Due sezioni tra tema libero e San Francesco

Il Concorso di Poesia “Il silenzio diventa voce” è stato articolato in due differenti sezioni. La prima ha lasciato piena libertà agli autori attraverso componimenti a tema libero, mentre la seconda è stata interamente dedicata alla figura e al messaggio di San Francesco. Due percorsi differenti ma accomunati dal ruolo centrale della parola e dalla volontà di utilizzare i versi come mezzo di espressione personale, riflessione e partecipazione. Attraverso le poesie presentate, ciascun partecipante ha potuto dare spazio alla propria sensibilità, interpretando secondo una prospettiva personale lo spirito dell’iniziativa e il tema scelto per l’edizione 2026.

Sabato 10 ottobre la premiazione

Il momento conclusivo della manifestazione è in programma sabato 10 ottobre 2026, con inizio alle ore 18.30, presso il Teatro Parrocchiale della Chiesa di San Francesco d’Assisi. Nel corso della serata si svolgerà la premiazione dei partecipanti al concorso, momento centrale di un appuntamento pensato non soltanto per celebrare i componimenti presentati e i loro autori, ma anche per sottolineare il valore della poesia come occasione di incontro e partecipazione della comunità.

Sarà quindi una serata nella quale i protagonisti saranno i versi, le emozioni e le diverse sensibilità che hanno caratterizzato il concorso, all’interno di un contesto fortemente legato alla realtà di Sbarre San Francesco.

Cultura e socialità nel quartiere Sbarre San Francesco

La manifestazione non si concluderà con la sola cerimonia di premiazione. Al termine dell’appuntamento è infatti previsto un light buffet di dolci, concepito come ulteriore occasione di convivialità e condivisione tra i partecipanti e il pubblico presente. L’invito è rivolto sia ai poeti che hanno preso parte al concorso sia a tutta la cittadinanza di Reggio Calabria, chiamata a partecipare a un evento che mette insieme cultura, arte e socialità.