Reggio Calabria, il Rotary celebra la memoria di Pietro Mafrici: riconoscimento di merito all’Hospice

A due anni di distanza dalla commovente cerimonia in cui il premio intitolato a Pietro Mafrici fu conferito al professor Carlo Morabito, il Rotary Club Reggio Calabria Nord si appresta a vivere un nuovo momento di condivisione e valore sociale, il secondo appuntamento dedicato alla memoria del proprio associato. Il prossimo venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 20:00, presso Chapeau Restaurant Wine Bar (in Via San Paolo 1D) ospiterà la consegna del “Riconoscimento di Merito in memoria di Pietro Mafrici“, assegnato quest’anno al team dell’Hospice, presieduto dal dott. Vincenzo Nociti.

Mafrici ha lasciato un’impronta indelebile in tutta la comunità reggina. Il suo impegno professionale e sociale continua oggi a vivere anche attraverso la sua famiglia ed il suo club service, il Rotary Reggio Calabria Nord (Distretto 2102), club importantissimo nel suo cammino.

Per i soci del Rotary, Mafrici è stato un vero e proprio modello di etica, rettitudine, cultura e legalità, capace di incarnare lo spirito rotariano come autentico testimone di valori di vita.

Sotto la presidenza di Mariella Cuzzola, il Rotary Club Reggio Calabria Nord (Distretto 2102) ha scelto, di concerto con la famiglia Mafrici, di premiare il Team dell’Hospice “con gratitudine ed affetto per aver incarnato con discrezione e coerenza i valori di gentilezza, moralità e professionalità che onorano il Rotary, perché il suo esempio continui a ispirare la nostra comunità“.

Un riconoscimento dovuto a una realtà che quotidianamente offre sostegno, dignità e umanità ai pazienti e alle loro famiglie, rispecchiando appieno la vocazione al servizio che ha sempre caratterizzato l’operato di Pietro Mafrici.

La commissione nominata ad hoc – composta da Enzo Pizzonia, Pasquale Staropoli ed Enzo Malara, con il presidente Alberto Porcelli – ha deciso all’unanimità il beneficiario del Premio, indicazione poi approvata totalmente dal Consiglio.

L’evento rappresenta non soltanto un’occasione per ricordare una figura indimenticabile della nostra città, ma anche un momento di celebrazione delle eccellenze e delle energie positive del territorio