Reggio Calabria, il Parco della Tomba Ellenistica torna a splendere: non veniva pulito da anni | FOTO e VIDEO

Fra un grande annuncio e l’altro, l’ultimo quello sul porto di Reggio Calabria e un piano da 100 milioni che lo rivoluzionerà completamente, l’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro non perde di vista gli interventi per “normalizzare” la città nel dualismo, più volte annunciato durante e dopo la campagna elettorale, fra interventi che devono portare Reggio Calabria su uno standard di normalità e progetti che devono proiettarla nel futuro.

Attraverso i social, il sindaco reggino ha mostrato l’intervento di pulizia del Parco della Tomba Ellenistica situato in via Demetrio Tripepi. Parecchi i sacchi di rifiuti raccolti, complice il fatto che l’area non veniva pulita da parecchi anni. L’ultima volta l’area era stata bonificata nel 2021, grazie ad un intervento volontario organizzato dai Giovani di Forza Italia.