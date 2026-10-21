Reggio Calabria, il maltempo non dà tregua: grosso ramo pericolante in via Galileo Ferraris, intervengono i Vigili del Fuoco | FOTO E VIDEO

Le forti piogge che hanno colpito la città provocano nuove situazioni di pericolo. Intervento dei Vigili del Fuoco in una traversa sopra viale Amendola per mettere in sicurezza un albero

  • ramo pericolante reggio calabria
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Il maltempo che ha colpito Reggio Calabria nella giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre, continua a provocare disagi e situazioni di pericolo in diverse zone della città. In via Galileo Ferraris, una traversa situata sopra viale Amendola, è stato segnalato un grosso ramo pericolante a seguito delle intense precipitazioni delle ultime ore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie a garantire la sicurezza dell’area. Come documentano le fotografie a corredo dell’articolo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella strada interessata dalla criticità, dove la presenza di un ramo potenzialmente instabile rappresenta un rischio per i passanti e per i veicoli in transito. L’intervento si inserisce nel quadro delle conseguenze del violento maltempo che ha investito Reggio Calabria, con piogge abbondanti che hanno messo a dura prova la città.

Maltempo a Reggio Calabria, attenzione agli alberi dopo le forti piogge

Le precipitazioni intense possono compromettere la stabilità dei rami, soprattutto quando il terreno è particolarmente bagnato e la vegetazione è sottoposta a ulteriori sollecitazioni. La situazione registrata in via Galileo Ferraris, nelle immediate vicinanze di viale Amendola, richiama l’attenzione sulla necessità di prestare la massima prudenza nei pressi di alberi e rami danneggiati. Si raccomanda ai cittadini di evitare di avvicinarsi alle aree interessate dagli interventi di messa in sicurezza e di rispettare le eventuali delimitazioni predisposte dai soccorritori.

https://www.youtube.com/shorts/cqcGOxayDnA

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