Reggio Calabria, il maltempo non dà tregua: grosso ramo pericolante in via Galileo Ferraris, intervengono i Vigili del Fuoco | FOTO E VIDEO

Il maltempo che ha colpito Reggio Calabria nella giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre, continua a provocare disagi e situazioni di pericolo in diverse zone della città. In via Galileo Ferraris, una traversa situata sopra viale Amendola, è stato segnalato un grosso ramo pericolante a seguito delle intense precipitazioni delle ultime ore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie a garantire la sicurezza dell’area. Come documentano le fotografie a corredo dell’articolo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella strada interessata dalla criticità, dove la presenza di un ramo potenzialmente instabile rappresenta un rischio per i passanti e per i veicoli in transito. L’intervento si inserisce nel quadro delle conseguenze del violento maltempo che ha investito Reggio Calabria, con piogge abbondanti che hanno messo a dura prova la città.

Maltempo a Reggio Calabria, attenzione agli alberi dopo le forti piogge

Le precipitazioni intense possono compromettere la stabilità dei rami, soprattutto quando il terreno è particolarmente bagnato e la vegetazione è sottoposta a ulteriori sollecitazioni. La situazione registrata in via Galileo Ferraris, nelle immediate vicinanze di viale Amendola, richiama l’attenzione sulla necessità di prestare la massima prudenza nei pressi di alberi e rami danneggiati. Si raccomanda ai cittadini di evitare di avvicinarsi alle aree interessate dagli interventi di messa in sicurezza e di rispettare le eventuali delimitazioni predisposte dai soccorritori.

https://www.youtube.com/shorts/cqcGOxayDnA