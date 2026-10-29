Reggio Calabria, il magistrato del CSM Antonio Laganà incontra gli studenti del “Campanella”: confronto sui diritti delle donne

Un’importante occasione di confronto e riflessione sui temi della dignità della persona, dei diritti delle donne, dell’uguaglianza e della lotta alla violenza di genere. È quella in programma venerdì 6 novembre 2026, alle ore 10:30, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, dove gli studenti incontreranno il dott. Antonio Laganà, magistrato reggino e consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Al Liceo Campanella un incontro sui diritti delle donne con Antonio Laganà

L’iniziativa, dal titolo “Dal valore della persona alla condizione giuridica della donna”, è organizzata dal Liceo Classico “T. Campanella” in collaborazione con la FIDAPA Reggio Calabria Morgana e il CIF – Centro Italiano Femminile di Reggio Calabria.

Al centro dell’incontro ci saranno i principi fondamentali della dignità umana, della tutela dei diritti, della parità tra uomini e donne e del contrasto a ogni forma di violenza di genere, affrontati attraverso il contributo del magistrato reggino.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione legato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, offrendo agli studenti un’occasione di approfondimento su questioni giuridiche e sociali di grande attualità.