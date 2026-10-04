Reggio Calabria, il M5S al fianco degli agricoltori: “in Europa con Tridico e Antoci difendiamo i piccoli produttori”

La dr.ssa Giovanna Milena Roschetti rappresentante del GT del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria a nome degli iscritti esprime la più totale e convinta solidarietà agli agricoltori che, in queste ore, stanno manifestando con forza e dignità contro le politiche fallimentari di questo governo. “Al loro fianco, come sempre, c’è il nostro presidente Giuseppe Conte, che sta portando nelle piazze e nelle istituzioni la voce di un comparto ormai ridotto allo stremo da promesse inevase e tagli insostenibili.

L’agricoltura non è un settore economico qualunque: in Calabria, così come nell’intera nazione, rappresenta il cuore pulsante dell’economia, l’identità dei nostri territori e il presidio fondamentale contro il dissesto idrogeologico. Lasciare soli i nostri produttori significa condannare a morte la nostra terra. Questo governo sta dimostrando una totale cecità di fronte ai rincari dei costi di produzione, alla concorrenza sleale e alla mancanza di tutele reddituali adeguate per chi lavora i campi. Mentre a Roma l’esecutivo volta le spalle ai lavoratori, il Movimento 5 Stelle porta avanti risposte concrete nei palazzi di Bruxelles attraverso un’azione sinergica e determinata.

Il nostro gruppo all’Europarlamento, guidato con fermezza da Pasquale Tridico all’interno del gruppo politico The Left, ha messo la difesa del comparto agroalimentare al centro della propria agenda. Sul tema specifico dei piccoli e medi agricoltori, The Left porta avanti una posizione fortemente orientata alla redistribuzione dei contributi e alla tutela delle aziende agricole di minori dimensioni, garantendo che le risorse non finiscano quasi esclusivamente nelle mani dei grandi latifondisti.

Questa battaglia per la nostra terra vede in prima linea Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed esponente di The Left, che ricopre il ruolo di membro supplente all’interno della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) del Parlamento europeo. Grazie a questo presidio istituzionale, il Movimento vigila da vicino sulle normative comunitarie per bloccare i trattati commerciali extra-UE che introducono sui nostri mercati merci a basso costo e con standard qualitativi inferiori, danneggiando il lavoro dei nostri produttori. L’impegno è massimo anche per ottenere fondi straordinari contro la siccità e la crisi climatica, emergenze che la Calabria sta pagando a un prezzo altissimo.

Il Gruppo Territoriale di Reggio Calabria, ribadisce la nostra mobilitazione a favore dei manifestanti. Saremo nelle piazze al fianco di Giuseppe Conte e dei nostri agricoltori, forti del lavoro che Pasquale Tridico, Giuseppe Antoci e tutta la delegazione europea stanno compiendo a Bruxelles. Non permetteremo che le eccellenze reggine e calabresi vengano svendute o dimenticate dall’indifferenza delle istituzioni“.