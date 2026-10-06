Reggio Calabria, il gelato diventa attrazione turistica: da Cesare i sapori dello Stretto raccontano il territorio

Dall’iconico chiosco verde di Cesare sul Lungomare di Reggio Calabria, il racconto di come studio, bilanciamento tecnico e filiere locali trasformano una vaschetta in un marcatore identitario irripetibile. C’è una domanda che chiunque faccia questo mestiere si è sentito rivolgere centinaia di volte, soprattutto quando la stagione estiva riempie i marciapiedi di accenti diversi, lingue straniere e sguardi curiosi: “Che gusto mi consiglia?”. ​In quell’interrogativo, apparentemente banale, si nasconde una mutazione profonda dei flussi turistici. Chi viaggia oggi non si accontenta di una cartolina da consumare in fretta: cerca un’identità viva da sperimentare e, soprattutto, da assaggiare.

​Per decenni il gelato è stato etichettato come acquisto d’impulso, pausa rinfrescante, rito da passeggio a basso impatto culturale. Oggi il gelato artigianale contemporaneo ha cambiato pelle: è diventato destinazione gastronomica, marcatore identitario e, a tutti gli effetti, un formidabile attrattore di territorio.

L’osservatorio sullo Stretto e l’evoluzione del viaggiatore

​La prospettiva privilegiata è quella di un osservatorio quotidiano sul Lungomare di Reggio Calabria: Gelato Cesare, il celebre chiosco verde affacciato su quello che Gabriele D’Annunzio definì “il chilometro più bello d’Italia”, con la costa siciliana e il profilo dell’Etna a fare da sfondo. Quattro generazioni di artigiani hanno visto cambiare radicalmente il profilo del visitatore. Il viaggiatore contemporaneo non cerca più il gusto standardizzato, replicabile a fotocopia tra Milano, Londra o Tokyo. Arriva al banco per compiere un viaggio sensoriale nella micro-storia agricola e botanica del luogo. Ma come si trasforma una vaschetta in un presidio turistico? Di certo non con il folclore di facciata, né appiccicando un nome evocativo su una base anonima. Il territorio non si racconta a slogan: si manteca. Lo si traduce attraverso studio chimico-fisico, bilanciamento millimetrico degli zuccheri e una visione netta delle materie prime.

Il racconto passa attraverso ricette concepite come veri manifesti aromatici:

Sapori di Reggio Calabria: una crema al bergamotto di Reggio Calabria nobilitata dalla variegatura con limone candito e dalla friabilità agrumata di una frolla artigianale. Non un semplice gusto all’agrume, ma la restituzione olfattiva dell’aria che si respira lungo la costa calabra. Sole dello Stretto: il dialogo tra le due sponde sorelle. Una base setosa di pistacchio incontra la nota solare del mandarino tardivo di Ciaculli, arricchita dalla masticabilità di una granella tostata di mandorle e pistacchi. Una sintesi di cremosità, acidità e luce.

​AmaReggio: un gioco di contrappunti dove il pistacchio si lega alla freschezza del bergamotto, acceso dall’acidità profonda delle amarene e sostenuto dalla struttura croccante della frolla al pistacchio. Un incastro tecnico che unisce anime apparentemente distanti.

​Bronzato: la deviazione dal puro gusto gastronomico verso il patrimonio archeologico della Magna Grecia. Ispirato ai guerrieri di bronzo custoditi a pochi passi, nel Museo Archeologico Nazionale, traduce il metallo antico in note calde, tostate e avvolgenti, con un contrasto dolce sapido rievocando la lucentezza originaria di quelle statue millenarie. Davanti a questo lavoro di sintesi accade un fenomeno preciso: il banco della gelateria si trasforma nel primo sportello di promozione territoriale.

Spesso il visitatore approda al chiosco prima ancora di varcare l’ingresso del museo o di salire verso i boschi dell’Aspromonte. Spiegare l’origine di un bergamotto autoctono mentre si porge una coppetta significa tracciare una guida sul campo. Finito il gelato, quel turista andrà a cercare gli agrumeti, chiederà conto dei coltivatori, osserverà il paesaggio costiero con occhi del tutto nuovi.

A fare la differenza è la memoria emotiva: mentre i file delle fotografie digitali si accumulano e perdono nitidezza, la memoria del palato resta intatta. Il ricordo netto di un profilo aromatico assaggiato al tramonto, con la brezza dello Stretto sul viso, diventa il vero innesco del passaparola una volta rientrati a casa: “A Reggio Calabria dovete andare da Cesare, perché quel sapore non si trova altrove”.

Nelle vaschette non si conservano zuccheri e calorie, ma cultura a temperatura negativa. Quando la nuova generazione porta avanti questa continuità artigianale scalando le classifiche delle guide nazionali, ribadisce un principio cardine: l’identità territoriale, sorretta da un rigore tecnico assoluto e da una solida alleanza con l’agricoltura locale, è il motivo per cui vale la pena mettersi in viaggio.