Reggio Calabria, il direttore Costarella incontra i pazienti al GOM: “serve un centro dialisi cittadino” | FOTO e INTERVISTE

Questa mattina, nell’aula Spinelli del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, il direttore sanitario aziendale, Salvatore Maria Costarella, ha incontrato i pazienti dializzati per affrontare le criticità legate all’organizzazione del servizio e le difficoltà che stanno vivendo i malati. Al centro del confronto, in particolare, i disagi provocati dai turni serali di dialisi e la necessità di individuare una soluzione strutturale che possa garantire un’assistenza più adeguata alle esigenze dei pazienti. Costarella ha ricordato che la problematica è già stata affrontata in diversi incontri istituzionali, tra cui due riunioni a Palazzo Alvaro, fortemente volute dal sindaco Francesco Cannizzaro. “Abbiamo avuto due incontri istituzionali a Palazzo Alvaro, fortemente voluti dal sindaco Cannizzaro, e si sono svolte diverse riunioni per individuare una soluzione. È chiaro, però, che ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza”, ha spiegato il direttore sanitario. “L’intesa raggiunta permette ai pazienti di accedere alle terapie salvavita attraverso una programmazione delle sedute anche nelle ore serali”, evidenzia.

La necessità di un centro dialisi a Reggio Calabria

Uno dei principali problemi riguarda la distribuzione dei posti disponibili sul territorio provinciale. “Rimane il disagio legato ai turni serali, che mi auguro possa essere temporaneo, ma è urgente trovare una soluzione definitiva. I posti per la dialisi nella provincia ci sono, ma sono distribuiti in maniera poco funzionale. La soluzione strutturale è la realizzazione di un centro dialisi cittadino”, ha sottolineato Costarella.

“I pazienti dializzati sono devastati da questa situazione”

Una necessità evidenziata anche da Francesco Puntillo, coordinatore regionale di Fintred, che ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà quotidiane affrontate dai pazienti e sulla necessità di aumentare i posti disponibili. “Pensare che i nostri malati possano sostenere turni di dialisi notturni per un lungo periodo di tempo è sbagliato. Serve una soluzione strutturale e per questo rivolgiamo un appello all’Asp affinché si faccia carico di scrivere alla Regione per individuare una risposta chiara e concreta. È necessario aumentare i posti disponibili. I pazienti dializzati sono devastati da questa situazione, la gente soffre e non può più aspettare. Servono risposte chiare e immediate”, ha dichiarato Puntillo. L’incontro di questa mattina al GOM si inserisce dunque nel percorso di confronto avviato per affrontare l’emergenza dialisi a Reggio Calabria, con l’obiettivo di superare i disagi attuali e individuare una soluzione definitiva.