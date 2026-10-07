Reggio Calabria, il Convitto Campanella diventa “Scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo”

È con orgoglio che la Dirigente – dott.ssa F. Arena – comunica che il Convitto Nazionale T. Campanella è stato selezionato come “Scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo” (EPAS). Il programma EPAS promuove una cittadinanza europea consapevole e avvicina gli studenti all’Unione Europea e al Parlamento europeo. Gli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Europeo e Tradizionale avranno la straordinaria opportunità di ricoprire il ruolo di Ambasciatori Junior e di contribuire, unitamente agli Ambasciatori Senior, alla divulgazione dei valori europei verso i loro coetanei e nel loro contesto di riferimento. Il progetto li vedrà impegnati in circa 40 ore di attività inerenti all’approfondimento delle materie relative alla cittadinanza europea attiva, nonché alla conoscenza delle sue istituzioni. Potranno, inoltre, avere l’opportunità di partecipare ad eventi organizzati dal Parlamento europeo negli Stati membri e presso le sedi di Bruxelles e Strasburgo.