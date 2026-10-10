Reggio Calabria, il console generale della Georgia incontra l’editore Domenico Polito

Si svolgerà il 26 ottobre alle ore 11.00 presso la sala conferenze della Leonida Edizioni sita in via Nazionale 104/D Catona di Reggio Calabria l’incontro tra il console generale della Georgia a Bari Irakli Koiava e l’editore Domenico Polito. L’appuntamento si configura nella prospettiva di un programma utile a rinsaldare i rapporti tra Italia e Georgia e favorire processi di interscambio culturale tra i due popoli. La Leonida Edizioni è una delle principali referenti culturali da un punto di vista editoriale per i paesi dell’area transcaucasica.

Numerosi sono i progetti culturali avviati sin dal 2015; al suo editore è stato conferito nel 2024 dal Direttore dell’Agenzia per la Protezione del Patrimonio Culturale della Georgia, Zaur Akhvlediani, il titolo di Ambasciatore della Cultura Georgiana in Italia