Reggio Calabria, il console generale della Georgia incontra l’editore Domenico Polito

Appuntamento il 26 ottobre alla Leonida Edizioni per rafforzare i rapporti culturali tra Italia e Georgia. Al centro dell’incontro nuovi percorsi di collaborazione e interscambio tra i due Paesi

polito domenico

Si svolgerà il 26 ottobre alle ore 11.00 presso la sala conferenze della Leonida Edizioni sita in via Nazionale 104/D Catona di Reggio Calabria l’incontro tra il console generale della Georgia a Bari Irakli Koiava e l’editore Domenico Polito. L’appuntamento si configura nella prospettiva di un programma utile a rinsaldare i rapporti tra Italia e Georgia e favorire processi di interscambio culturale tra i due popoli. La Leonida Edizioni è una delle principali referenti culturali da un punto di vista editoriale per i paesi dell’area transcaucasica.

Numerosi sono i progetti culturali avviati sin dal 2015; al suo editore è stato conferito nel 2024 dal Direttore dell’Agenzia per la Protezione del Patrimonio Culturale della Georgia, Zaur Akhvlediani, il titolo di Ambasciatore della Cultura Georgiana in Italia

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