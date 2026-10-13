Reggio Calabria, il Cardinale Angelo Bagnasco all’Eremo per una cerimonia solenne

Reggio Calabria si prepara a ospitare un appuntamento di particolare rilievo spirituale e istituzionale. Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 19:00, nella suggestiva cornice della Basilica Santuario di Santa Maria Madre della Consolazione, all’Eremo, si svolgerà la solenne cerimonia di apertura dell’Anno Istituzionale 2026/2027 dell’Istituto Nazionale Azzurro (I.N.A.). L’evento sarà caratterizzato dalla partecipazione straordinaria del Cardinale Angelo Bagnasco, una presenza che conferisce particolare significato all’iniziativa e che rappresenterà uno dei momenti centrali dell’appuntamento. La cerimonia, tuttavia, non sarà soltanto un’occasione per inaugurare il nuovo anno di attività dell’Istituto. Nel corso della serata verrà infatti annunciata una novità che riguarda direttamente la città di Reggio Calabria, frutto di un progetto sul quale l’Istituto Nazionale Azzurro ha lavorato negli ultimi tempi.

Il Cardinale Angelo Bagnasco protagonista della cerimonia all’Eremo

La presenza del Cardinale Angelo Bagnasco rappresenta l’elemento di maggiore rilievo dell’apertura dell’Anno Istituzionale dell’I.N.A. L’appuntamento si svolgerà in uno dei luoghi più significativi della tradizione religiosa reggina, la Basilica dell’Eremo, dedicata alla Madonna della Consolazione, profondamente legata alla storia e alla devozione della città. La scelta di questa sede contribuisce a sottolineare il carattere solenne della manifestazione, che unirà la dimensione istituzionale a quella spirituale. La partecipazione del Cardinale Bagnasco, annunciata dagli organizzatori, accompagnerà dunque l’avvio delle attività dell’Istituto Nazionale Azzurro per il nuovo anno.

Un annuncio a sorpresa per Reggio Calabria: il progetto dell’Istituto Nazionale Azzurro

Particolare attesa riguarda la notizia che l’Istituto Nazionale Azzurro ha annunciato di voler svelare durante la cerimonia. Secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa dell’I.N.A., si tratta del risultato di un lavoro portato avanti con discrezione dall’Istituto, destinato ad avere un significato particolare per il futuro e per l’identità della città. Gli organizzatori parlano di un progetto di grande valore, i cui contenuti saranno illustrati in anteprima assoluta venerdì sera, durante la manifestazione. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura dell’iniziativa, né sugli eventuali interventi o sviluppi collegati al progetto. L’Istituto ha scelto infatti di riservare alla cerimonia la presentazione ufficiale. Sarà quindi necessario attendere l’appuntamento del 16 ottobre per conoscere i contenuti dell’annuncio e comprenderne la portata per Reggio Calabria.

L’apertura dell’Anno Istituzionale 2026/2027

La cerimonia segnerà ufficialmente l’inizio dell’Anno Istituzionale 2026/2027 dell’Istituto Nazionale Azzurro, con un appuntamento che gli organizzatori intendono valorizzare anche attraverso la presenza dei rappresentanti degli organi di informazione. L’ufficio stampa dell’I.N.A. ha infatti invitato giornalisti e operatori a partecipare alla manifestazione, prevedendo la possibilità di riservare pass stampa e postazioni dedicate alle riprese fotografiche e video. Alle testate interessate è stato chiesto di confermare la propria presenza entro il 15 ottobre, così da consentire l’organizzazione degli spazi riservati alla stampa. L’incontro si propone dunque come un momento istituzionale e spirituale, ma anche come l’occasione per presentare pubblicamente un’iniziativa finora mantenuta riservata.