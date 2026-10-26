Reggio Calabria, il 7 novembre l’incontro del Gruppo The Left: “Fondi Europei – Dall’Europa al territorio” | INFO

“Il GT del M5S di Reggio Calabria invita i cittadini interessati all’incontro “Fondi europei – Dall’Europa al territorio. Strumenti, risorse e imprese per far crescere la Calabria”, promosso dal Gruppo The Left al Parlamento Europeo, che si terrà sabato 7 novembre 2026, alle ore 16:30 Castello Aragonese – Piazza Castello, Reggio Calabria. Aprirà e concluderà i lavori l’On. Pasquale Tridico, europarlamentare e Presidente della Sottocommissione per le questioni fiscali (FISC) del Parlamento europeo“. È quanto si legge in un comunicato stampa a firma della dr.ssa Giovanna Milena Roschetti, Rappresentante del Gruppo Territoriale di Reggio Calabria del Movimento 5 Stelle.

“Dopo i saluti del Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, e del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, Fabio Mulonia, il programma prevede due sessioni moderate dalla giornalista Elisa Barresi:

Prima sessione: Il quadro, con il Prof. Domenico Nicolò (Università Mediterranea) e l’Avv. Roberta Mancia, esperta di progettazione europea;

Seconda sessione: Gli strumenti in pratica e la voce delle imprese, con Alessandro Minuto (Giovani Commercialisti), Giuseppe Fedele, Claudio Aloisio (Confesercenti), Nicola Cuzzocrea (Giovani Imprenditori Confindustria) e l’imprenditore Francesco Vito Tassone.

Seguirà uno spazio di interventi programmati con raccolta delle proposte, che confluiranno in un documento da portare all’attenzione delle istituzioni europee.

È un’occasione concreta per capire quali risorse l’Europa mette a disposizione del nostro territorio e come imprese, professionisti e cittadini possono accedervi.

Per iscriversi è sufficiente inquadrare il QR code presente nella locandina allegata [oppure: compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/HJsUvNn7EGiLDDBR9“, si legge in conclusione della nota.