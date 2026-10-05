Reggio Calabria, il 6 ottobre la presentazione de “La Regata del Mediterraneo – XXI Royal Edition”

Si terrà martedì 6 ottobre alle ore 10.30, presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione de “La Regata del Mediterraneo – XXI Royal Edition”, in programma a Reggio Calabria dal 7 al 10 ottobre 2026. Nel corso dell’incontro, alla presenza degli organizzatori, degli enti coinvolti e delle istruzioni, saranno presentati il programma e le principali novità di un’edizione che unirà sport, cultura, turismo, arte, giovani e valorizzazione del territorio, coinvolgendo dieci equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero.