Reggio Calabria, il 6 e l’8 ottobre 4 webinar di Poste Italiane sull’educazione finanziaria | INFO

Poste Italiane dedica ai cittadini di Reggio Calabria, due webinar su due argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria. L’appuntamento è per martedì 6 e giovedì 8 ottobre con 4 webinar sulla tematica “Il risparmio postale”. Per ciascuna giornata sono previsti due differenti momenti, alle 10.00 e alle 16.00, durante i quali i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario.

L’iniziativa è inserita nella Settimana Mondiale dell’Investitore (World Investor Week, promossa dalla International Organization of Securities Commissions) prevista dal 5 all’11 ottobre. Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, la nuova serie podcast “Generazione EF – Una vita di benessere” dedicata alla gestione economica delle esigenze che possono emergere nel corso delle diverse fasi della vita. Attraverso la narrazione di quattro protagonisti, sono forniti alcuni consigli pratici per affrontare con serenità le sfide economiche di ogni età, dai primi progetti di vita alla maturità, dalle sfide della genitorialità alla cura dei propri cari.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.