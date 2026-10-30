Reggio Calabria, il 5 e 6 novembre la presentazione del progetto “SI.IN.PRE.SA.” | INFO

SI.IN.PRE.SA. (Sicurezza, Informazione, PREvenzione, SAlute) è un’iniziativa itinerante promossa dall’INAIL per avvicinare i servizi dell’Istituto a imprese, lavoratori e cittadini. Le strutture mobili trasportate da truck stanno attraversando l’Italia per portare sul territorio servizi, per informare, formare e diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. La tappa di Reggio Calabria è fissata per i giorni 5 e 6 novembre 2026, sul Lungomare “I. Falcomatà” – area Stazione F.S. “Lido” e si svolgerà secondo il programma allegato.

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa si svolgerà il primo giorno, in data 5 novembre alle ore 10,00 presso la stazione mobile allestita sul Lungomare “I. Falcomatà” – area Stazione F.S. “Lido”.

Nel corso delle due giornate si alterneranno attività informative e formative, dedicate alla salute e sicurezza sul lavoro, alla prevenzione dei rischi professionali e al reinserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità da lavoro. Sono previste anche sessioni formative valide ai fini dell’acquisizione da parte dei professionisti dei crediti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali.

L’iniziativa costituirà, inoltre, un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese, professionisti e parti social del territorio favorendo la collaborazione tra i diversi attori del territorio e la diffusione della cultura della prevenzione.

Il programma completo