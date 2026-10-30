Reggio Calabria, il 3 novembre la presentazione della campagna di sensibilizzazione “La Prevenzione è il nostro capolavoro”

Martedì 3 novembre, alle ore 11.30, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (Piazza De Nava, 26) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della tappa calabrese della VII edizione de “La Prevenzione è il nostro capolavoro”, la Campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno di Komen Italia insieme al Ministero della Cultura e al Ministero della Salute.

L’iniziativa rinnova e potenzia lo storico legame tra la tutela della salute femminile e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, promuovendo la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore del seno.

Interverranno: