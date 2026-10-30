Reggio Calabria, il 3 novembre la presentazione della campagna di sensibilizzazione “La Prevenzione è il nostro capolavoro”

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà la conferenza stampa di presentazione della VII edizione de “La Prevenzione è il nostro capolavoro”, la Campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno di Komen Italia

La prevenzione è il nostro capolavoro

Martedì 3 novembre, alle ore 11.30, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (Piazza De Nava, 26) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della tappa calabrese della VII edizione de “La Prevenzione è il nostro capolavoro”, la Campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno di Komen Italia insieme al Ministero della Cultura e al Ministero della Salute.

L’iniziativa rinnova e potenzia lo storico legame tra la tutela della salute femminile e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, promuovendo la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore del seno.

Interverranno:

  • Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria;
  • Eulalia Micheli, Assessore della Regione Calabria con competenze di indirizzo politico in materia di istruzione, sport e politiche per i giovani;
  • Francesco Cannizzaro, Sindaco di Reggio Calabria;
  • Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;
  • Alba Di Leone, Presidente Komen Italia;
  • Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia
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