Reggio Calabria, il 17 ottobre XVI Edizione dell’atteso Festival Reggio in Jazz con un grande trombettista | INFO

Charlie Parker, uno dei più grandi sassofonisti e compositori jazz di tutti i tempi, riteneva che “per suonare il jazz devi viverlo“. Wynton Marsalis, invece, uno dei musicisti jazz più acclamati e influenti del nostro tempo, nel 1998 (parecchio tempo fa!) considerava Flavio Boltro “uno dei migliori trombettisti della scena jazz mondiale insieme a Terence Blanchaed, Wallace Roney, Nicholas Payton, Marcus Printup, Roy Hargrove, Tom Harrell“. Boltro, infine, rivivendo l’infanzia sua, confidava: “mi sono ritrovato immerso nel jazz fin da piccolo, da quando avevo tre anni. Mio padre mi prendeva sulle ginocchia prima di andare a letto e mi faceva ascoltare Armstrong e tutti i dischi di quegli anni. A nove anni e mezzo ho detto a mio padre che volevo imparare a suonare la tromba“.

Ora, tutto ciò, è sufficiente per far comprendere al lettore che, sabato 17 ottobre, alle ore 21,15, in quel del Cine Teatro Odeon, chi ci sarà vivrà un’autentica affascinante esperienza? Come? Perché proprio il 17 ottobre e perché proprio all’Odeon? Ma perché sabato il sipario si spalancherà sulla prima serata della XVI Edizione dell’atteso Festival Reggio in Jazz, promosso dall’Associazione Culturale Naima, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con il contributo della Fondazione Carical.

Ad ammaliare, quanti gremiranno il Cine Teatro Odeon, sarà proprio Flavio Boltro. Lì, insieme a Fabio Giachino alle tastiere, Pippo Matino al basso e Marco Frattini alla batteria ed elettronica, il trombettista torinese vivificherà il “Miles Smiles Quartet“, tributo a Miles Davis, figura chiave e innovatore del jazz del XX secolo, nel centenario della nascita sua. Un originale viaggio nell’universo elettrico di Miles Davis, reinterpretato con energia contemporanea da Flavio Boltro e da una formazione capace di muoversi tra jazz, funk, rock ed elettronica.

E per comperare i biglietti? Venerdì 16 ottobre, dalle ore 12 alle ore 14 saranno possibile acquistarli presso il bar Ritrovo Libertà, in via Santa Caterina d’Alessandria 158, a Reggio Calabria. Sabato 17 ottobre: biglietteria aperta direttamente al Cine Teatro Odeon a partire dalle 18:00. In qualsiasi momento, infine, biglietti acquistabili su www.ticket.it/musica/evento/flavio-boltro-4et.aspx.

P.S. – nel 1984, allorquando aveva soltanto 23 anni, Flavio Boltro veniva indicato come migliore talento nel referendum Top Jazz, precedendo di due anni il suo ingresso nel gruppo italiano più celebre di quel periodo, il quintetto Lingomania, che comprendeva Maurizio Giammarco al sax tenore, Furio Di Castri al contrabbasso, Roberto Gatto alla batteria e Umberto Fiorentino alla chitarra. Insomma, ecco un’ulteriore chicca che conferma la bontà genuina di un concerto, quello di sabato prossimo, davvero, davvero, imperdibile!