Reggio Calabria, il 16 ottobre la presentazione della Finale nazionale di Pattuglia a Lungo Raggio della Federazione Italiana Giochi Tattici

Appuntamento alle 10:30, presso il Polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella

Presentazione Finale Nazionale

Venerdì 16 ottobre, alle ore 10.30, il Polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella ospiterà la conferenza stampa di presentazione della Finale nazionale di Pattuglia a Lungo Raggio 2026 della Federazione Italiana Giochi Tattici. Interverranno il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo; il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara; il dirigente di Sport e Salute S.p.A., Fabio Caiazzo; il presidente della Federazione Italiana Giochi Tattici, Paolo Pozzoli.

La competizione “Terra ad Astra” si svolgerà dal 16 al 18 ottobre a Gambarie d’Aspromonte e vedrà impegnati i venti migliori team italiani, selezionati nei campionati regionali. La prova attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Aspromonte.

Un appuntamento che coniuga sport, partecipazione giovanile fondata sui valori sani dello sport e sul rispetto delle regole e promozione del territorio. Da qui la scelta della Presidenza del Consiglio regionale di sostenere un evento che contribuirà a far conoscere le bellezze naturalistiche dell’Aspromonte, favorendo il turismo sostenibile e la destagionalizzazione dell’offerta.

Presentazione Finale Nazionale

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