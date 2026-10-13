Reggio Calabria, il 16 ottobre la presentazione del libro di Antonello Crucitti con Paolo Del Debbio | INFO

Venerdì 16 ottobre, alle ore 18:30, presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, si terrà la presentazione del libro di Antonello Crucitti, marito di Angela, padre di undici figli e presidente dell’Associazione Fede, Speranza e Carità, attraverso la quale porta avanti da anni un impegno concreto a favore delle famiglie in difficoltà, delle persone più fragili e di chi ha maggiormente bisogno di sostegno. Il libro è un autobiografia, ripercorre le esperienze, le difficoltà, le sfide e i momenti più significativi che hanno segnato il cammino umano, familiare e sociale dell’autore. Attraverso queste pagine, il desiderio è quello di condividere la sua testimonianza di vita, con la speranza che possa essere d’aiuto e di incoraggiamento a chi la leggerà, offrendo spunti di riflessione e un messaggio di fede, speranza e solidarietà.

“La prefazione del libro è stata curata dal dott. Paolo Del Debbio, che sarà presente alla serata e condurrà l’intervista attraverso la quale ripercorreremo insieme le tappe più significative della mia vita, raccontate nelle pagine del libro. Sarà un’occasione per condividere con il pubblico esperienze personali, momenti difficili, impegno familiare e sociale, e i valori che hanno guidato il mio percorso“, dichiara Crucitti.