Reggio Calabria, il 10 ottobre manifestazione ProPal in piazza De Nava | INFO

“Sabato 10 ottobre 2026 alle ore 18:00, in Piazza De Nava, Reggio Calabria risponde alla chiamata della giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina, che nello stesso giorno porterà in piazza città di tutto il mondo. L’iniziativa è promossa dal Coordinamento Pro Palestina Reggino e dal CSOA Cartella. Dopo tre anni di genocidio a Gaza, il popolo palestinese continua a subire massacri, assedio, fame e distruzione. Il cosiddetto “cessate il fuoco” ha spento i riflettori, ma non ha fermato le uccisioni né l’occupazione. Per questo non possiamo tacere né voltarci dall’altra parte“. È quanto dichiarato in una nota stampa dal Coordinamento Pro Palestina Reggino – CSOA Cartella.

“Scendiamo in piazza per chiedere:

la fine immediata del genocidio e il pieno accesso agli aiuti umanitari;

il rispetto del diritto internazionale e del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese;

lo stop all’invio, alla vendita e al transito di armi verso Israele e la sospensione degli accordi militari, economici e accademici che rendono l’Italia complice;

no al riarmo: le risorse pubbliche vadano a sanità, scuola e servizi sociali, non alla guerra;

la libertà di parola e di dissenso, contro ogni tentativo di criminalizzare chi si mobilita per la Palestina.

Il silenzio è complicità. Essere in piazza il 10 ottobre significa unire la nostra voce a quella di milioni di persone nel mondo che chiedono giustizia per il popolo palestinese e pretendono dalle istituzioni scelte concrete, non più parole. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: associazioni, sindacati, scuole, università, realtà culturali, comunità religiose, istituzioni locali e singole persone. La Palestina riguarda tutte e tutti noi“.