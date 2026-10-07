Reggio Calabria, il 10 ottobre l’incontro “Il Mistero del Sacro. Da Dioniso a Eleusi” | INFO

Sabato 10 ottobre, alle ore 17.30, presso la Libreria Culture, in via Zaleuco a Reggio Calabria, il Centro Studi “Il Chirone” propone l’incontro “Il Mistero del Sacro. Da Dioniso a Eleusi”, dedicato a uno degli aspetti più profondi e affascinanti della civiltà greca: l’esperienza del Sacro e del Mistero, dalle manifestazioni dionisiache ai Misteri eleusini. A confrontarsi sul tema saranno Angelo Tonelli e Domenico Rosaci, introdotti da Arturo Crea, presidente del Centro Studi “Il Chirone”.

L’incontro intende andare oltre l’immagine della Grecia trasmessa prevalentemente dalla sua filosofia razionale, dalla letteratura e dall’arte, per rivolgere lo sguardo a quella dimensione misterica e iniziatica che ebbe un ruolo fondamentale nell’esperienza religiosa e spirituale del mondo antico. Dioniso, l’estasi, il rito, il sacrificio, l’Orfismo e i Misteri di Eleusi rinviano infatti a una concezione dell’essere umano e del suo rapporto con la natura e con il divino profondamente diversa da quella della modernità.

Angelo Tonelli, poeta, filologo, storico della filosofia, traduttore e regista teatrale, è considerato tra i maggiori studiosi italiani della sapienza e della spiritualità della Grecia antica. Formatosi a Pisa nell’ambito della filosofia antica e profondamente influenzato dall’incontro con Giorgio Colli, ha tradotto e curato testi fondamentali della cultura greca, dai Presocratici all’intero corpus della tragedia attica. Particolare rilievo assumono, rispetto al tema dell’incontro reggino, i suoi studi sui Misteri, sull’Orfismo e sulle forme estatiche della religiosità greca, ai quali ha dedicato opere quali Eleusis e Orfismo. I Misteri e la tradizione iniziatica greca e Negli abissi luminosi. Sciamanesimo, trance ed estasi nella Grecia antica.

Domenico Rosaci, professore associato di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, affianca alla propria attività scientifica nel campo dell’informatica e dell’Intelligenza Artificiale un lungo percorso di ricerca filosofica e storico-religiosa. Dottore di ricerca in Ingegneria Elettronica e abilitato alle funzioni di professore ordinario, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali e, parallelamente, di opere saggistiche dedicate alla filosofia, alla tradizione ermetica e alla storia delle religioni.

Le due relazioni seguiranno un percorso ideale espresso dallo stesso sottotitolo dell’incontro, “Da Dioniso a Eleusi”. Rosaci affronterà la figura di Dioniso come manifestazione del Sacro capace di mettere in discussione i confini dell’individualità, soffermandosi sul significato dell’estasi, della manía, del rito e del rapporto fra uomo e natura, anche attraverso il confronto con interpreti moderni quali Nietzsche, Kerényi, Jung e Girard. Tonelli condurrà quindi il pubblico nel mondo dei Misteri di Eleusi, una delle esperienze iniziatiche più importanti e longeve dell’antichità, alla quale parteciparono per secoli uomini e donne del mondo greco.

Il tema conserva una particolare attualità. Interrogarsi sul Sacro nel mondo antico significa infatti confrontarsi con una concezione dell’uomo nella quale l’individuo non è ancora pensato come una realtà isolata e autosufficiente, ma come parte di una dimensione più vasta, comunitaria, naturale e cosmica. L’incontro vuole così proporre non una semplice ricostruzione erudita della religione greca, ma una riflessione sul significato che parole come Mistero, rito, estasi, natura e trasformazione possono ancora assumere per l’uomo contemporaneo.