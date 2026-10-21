Reggio Calabria, i vecchi tessuti diventano nuovi oggetti: pronta la presentazione del progetto “Be Circular”

Trasformare i tessuti inutilizzati in nuovi oggetti, riducendo la produzione di rifiuti e favorendo l’inclusione sociale e lavorativa. È l’obiettivo di “Be Circular”, il progetto interregionale sostenuto da Fondazione con il Sud che sarà presentato ufficialmente venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 9:00, nell’Aula Magna dell’Istituto “Panella – Vallauri” di Reggio Calabria. L’iniziativa punta a valorizzare il recupero dei materiali tessili attraverso attività di riciclo creativo, formazione e partecipazione, coinvolgendo scuole, cooperative sociali e cittadini. Il progetto mette in rete tre realtà del Mezzogiorno e delle isole: la Sartoria Sociale della cooperativa sociale Al Revés di Palermo, la Sartoria Sociale della cooperativa sociale Soleinsieme di Reggio Calabria e il laboratorio tessile La Matrioska di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. Una collaborazione che intende dimostrare come l’economia circolare possa rappresentare un’opportunità di sviluppo per i territori, coniugando sostenibilità ambientale e percorsi di inclusione.

La presentazione del progetto all’Istituto Panella-Vallauri

La mattinata del 23 ottobre sarà dedicata alla presentazione delle attività e degli obiettivi di “Be Circular”, con il coinvolgimento diretto degli studenti e dei docenti dell’istituto reggino. Il programma, con inizio alle ore 9:00, prevede i saluti istituzionali e le conclusioni della dirigente scolastica Teresa Marino, mentre a illustrare il progetto saranno Rosalba Romano, coordinatrice nazionale dell’iniziativa, e Giusy Nuri, responsabile di Be Circular per Reggio Calabria. Le professoresse Grazia Costantino e Miriam Gangeri presenteranno le attività già svolte e quelle attualmente in corso, offrendo un quadro del percorso avviato nell’ambito del progetto. Uno spazio specifico sarà dedicato al rapporto tra moda ed economia circolare, con l’intervento di Rossana Melito, responsabile della comunicazione di “Be Circular”. Protagonisti dell’incontro saranno anche le studentesse e gli studenti dei corsi di Moda, Grafica e Chimica dell’Istituto Panella-Vallauri, che porteranno i propri contributi ed esperienze, partecipando attivamente al confronto sui temi della sostenibilità e del recupero dei materiali.

Nel pomeriggio laboratorio aperto ai cittadini: come partecipare

La giornata proseguirà con un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, pensata per tradurre concretamente i principi del riuso e del riciclo creativo. Dalle ore 17:00 alle 19:00, nella sede della Sartoria Soleinsieme, in via Possidonea 53/A a Reggio Calabria, si svolgerà un mini-laboratorio partecipativo durante il quale i cittadini potranno sperimentare direttamente la trasformazione di un tessuto inutilizzato in un nuovo oggetto. Per partecipare sarà sufficiente portare da casa una tovaglia di cotone, pulita e non macchiata. Con il supporto delle sarte della cooperativa, il tessuto sarà tagliato e cucito fino a diventare un originale sacchetto porta oggetti, che ciascun partecipante potrà portare con sé al termine dell’attività. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per conoscere da vicino il lavoro della sartoria sociale e le possibilità offerte dal recupero dei materiali tessili, mostrando come un oggetto non più utilizzato possa trovare una nuova funzione attraverso semplici operazioni di trasformazione.

Raccolta di tovaglie in disuso per sostenere il riciclo creativo

L’appuntamento pomeridiano non sarà riservato soltanto a chi desidera prendere parte al laboratorio. La Sartoria Soleinsieme invita infatti anche i cittadini che non intendono partecipare alle attività di taglio e cucito a contribuire al progetto attraverso la donazione di tovaglie in disuso. Sarà possibile recarsi nella sede di via Possidonea e consegnare i tessuti, contribuendo così ad alimentare la filiera del riciclo creativo promossa dall’iniziativa. La raccolta si inserisce nel percorso di valorizzazione dei materiali tessili che caratterizza “Be Circular”, un progetto che, attraverso la collaborazione tra le sartorie sociali di Reggio Calabria, Palermo e Quartu Sant’Elena, punta a ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti e a creare nuove opportunità di inclusione sociale e lavorativa. La presentazione del mattino e il laboratorio del pomeriggio saranno dunque due momenti complementari di una stessa giornata dedicata alla sostenibilità, alla partecipazione e alla diffusione di pratiche concrete di economia circolare.