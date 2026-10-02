Reggio Calabria, Greta rischia di perdere il viaggio a Disneyland: la Questura le consegna il passaporto in giornata

“Un passaporto, un viaggio, un sogno che si può realizzare. Una bambina era pronta a raggiungere Disneyland a Parigi ma, alla vigilia della partenza, le mancava il documento di viaggio per andare all’estero. La richiesta è arrivata all’Ufficio Passaporti della Questura che si è immediatamente attivato e, rilasciando il passaporto il giorno stesso, ha permesso alla piccola di tornare a casa e preparare finalmente le valigie. Buon viaggio Greta, divertiti!”. E’ questo il post pubblicato su facebook dalla Questura di Reggio Calabria.