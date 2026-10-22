Reggio Calabria, grandi nomi al Teatro Cilea per “L’eleganza dell’Arte”: da Ron a Concato, il programma completo della 2ª edizione

Undici appuntamenti con alcuni dei protagonisti più conosciuti della musica, del teatro e della cultura italiana animeranno il Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria tra novembre 2026 e maggio 2027. È stata presentata nella prestigiosa Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio la seconda edizione de “L’eleganza dell’Arte”, la rassegna ideata e promossa da Publidema Eventi Musicali, che torna con un cartellone capace di abbracciare generi e linguaggi artistici differenti. Sul palcoscenico reggino arriveranno Lina Sastri, Rondò Veneziano, Paolo Crepet, Fabio Concato, Ron, Aldo Cazzullo, Angelo Branduardi e Roberta Bruzzone, accanto a importanti appuntamenti musicali dedicati al gospel internazionale e alle collaborazioni con il Conservatorio cittadino. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00, con una programmazione che prenderà il via il 28 novembre 2026 e si concluderà il 15 maggio 2027. Un calendario che punta a consolidare il percorso avviato con la prima edizione, proponendo al pubblico reggino e calabrese occasioni di incontro con la grande musica d’autore, la tradizione teatrale, la narrazione storica e l’approfondimento dei temi sociali contemporanei.

La presentazione a Palazzo San Giorgio e il sostegno delle istituzioni

A condurre la conferenza stampa e scandire gli interventi è stata la giornalista Elisabetta Marcianò, che ha sottolineato il valore della continuità progettuale e l’importanza di investire in una proposta culturale capace di coniugare qualità e varietà artistica. “Tornare a Palazzo San Giorgio per la seconda edizione di questa stagione dimostra la serietà di un percorso che punta dritto all’eccellenza. “L’eleganza dell’Arte” fonde linguaggi diversi in un dialogo virtuoso tra musica colta, canzone d’autore, narrazione civile e psicologia, confermando come la cultura sia elemento identitario e motore vivo per la nostra comunità”. Pieno sostegno alla manifestazione è stato espresso anche dal consigliere comunale Paolo Bilardi, che ha evidenziato il ruolo del Teatro Cilea nella vita culturale della città e le ricadute positive che iniziative di questo genere possono generare sul territorio. “Ospitare la presentazione di questa stagione nella casa dei cittadini, la Sala dei Lampadari, sottolinea il forte legame tra le istituzioni e le realtà che investono con visione sul territorio. Il Teatro Cilea è il cuore pulsante della vita artistica reggina e metropolitana: iniziative di tale spessore arricchiscono il prestigio della città, attraggono pubblico dall’intera regione e creano un indotto positivo per tutto il tessuto urbano. Come Amministrazione non possiamo che sostenere e valorizzare chi opera con tale passione e professionalità”.

A illustrare la filosofia artistica della nuova stagione è stato Demetrio Mannino, direttore artistico di Publidema Eventi Musicali, che ha spiegato le scelte alla base del cartellone, costruito per offrire esperienze differenti e valorizzare la pluralità dei linguaggi espressivi. “Sulla scia dell’ottimo riscontro della prima edizione abbiamo voluto comporre un mosaico ancora più ambizioso. Ogni appuntamento è stato selezionato per regalare al pubblico un’esperienza immersiva, capace di unire momenti di intima poesia, suggestioni orchestrali, grandi classici e profonde riflessioni sui temi del nostro tempo”. La seconda edizione de “L’eleganza dell’Arte” si propone così come un percorso che attraversa la tradizione musicale italiana e internazionale, alternando spettacoli teatrali, concerti e incontri dedicati alla società contemporanea.

Da Lina Sastri al gospel internazionale: gli spettacoli di novembre e dicembre

La stagione prenderà ufficialmente il via sabato 28 novembre 2026 con Lina Sastri in “Voce ’e Notte”. Una delle interpreti più intense della scena teatrale e musicale italiana porterà sul palcoscenico del Cilea un viaggio nell’anima della tradizione napoletana, intrecciando musica, poesia e recitazione per restituire un ritratto appassionato della cultura partenopea. Il secondo appuntamento è fissato per il 22 dicembre 2026, quando saranno protagoniste le quattro voci femminili dell’Incanto Quartet, accompagnate dai professori e dagli allievi dell’Orchestra del Conservatorio “F. Cilea”. Il concerto natalizio proporrà un incontro tra lirica e crossover sinfonico, valorizzando la collaborazione con la principale istituzione musicale cittadina. Il calendario di dicembre proseguirà con un doppio appuntamento, il 27 e 28 dicembre 2026, dedicato al grande gospel internazionale. Direttamente da Memphis, negli Stati Uniti, arriveranno Vincent Tharpe & Kenosis, protagonisti di due serate all’insegna dell’energia, della spiritualità e delle sonorità del gospel contemporaneo e del soul afroamericano. Un ritorno alla tradizione dei concerti gospel di fine anno, con due esibizioni che accompagneranno il pubblico verso il Capodanno.

Rondò Veneziano, Paolo Crepet e Fabio Concato: gli appuntamenti di febbraio e marzo 2027

Il nuovo anno porterà al Teatro Cilea altri protagonisti della scena artistica e culturale nazionale. Il 12 febbraio 2027 sarà la volta dei Rondò Veneziano, con uno spettacolo che accompagnerà gli spettatori in un viaggio nelle sonorità barocche reinterpretate attraverso arrangiamenti pop e sinfonici. Le celebri composizioni della formazione, unite ai sontuosi costumi d’epoca, evocheranno l’eleganza e le atmosfere della Venezia del Settecento, dando vita a una performance dal forte impatto visivo e musicale. Il successivo appuntamento coinciderà con la Giornata internazionale della donna, l’8 marzo 2027, quando salirà sul palco Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e saggista, protagonista di una lectio-spettacolo dedicata ai legami affettivi, alle sfide generazionali e alla complessità delle relazioni umane nel mondo contemporaneo. Il 24 marzo 2027 spazio invece alla grande canzone d’autore con Fabio Concato in “Altro di me”. Accompagnato dai suoi storici musicisti, il cantautore proporrà un percorso attraverso la propria storia artistica, alternando i successi più conosciuti a brani meno noti, tra atmosfere jazz e quella sensibilità melodica che caratterizza da sempre il suo repertorio.

Ron, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi: aprile tra musica, storia e poesia

Particolarmente ricco anche il calendario di aprile, che si aprirà il 2 aprile 2027 con “Ron canta Dalla”, uno spettacolo dedicato alla memoria e all’eredità artistica di Lucio Dalla. Ron, storico collaboratore e amico fraterno del cantautore bolognese, porterà sul palco un omaggio costruito attraverso le sue canzoni più celebri, accompagnate da aneddoti e racconti inediti che ripercorrono un sodalizio umano e professionale di grande intensità. Il 12 aprile 2027 sarà invece protagonista Aldo Cazzullo con “Il Genio Italiano”. Il giornalista e scrittore proporrà un racconto storico e narrativo dedicato alle grandi personalità che hanno contribuito alla grandezza dell’Italia nel mondo, attraversando le vicende di inventori, artisti, poeti ed esploratori e offrendo una riflessione sull’identità nazionale tra passato, presente e futuro. Il 19 aprile 2027 arriverà quindi Angelo Branduardi con “Il Cantico”, un concerto incentrato sulla spiritualità, sulle suggestioni medievali, sulla figura di San Francesco e sulla salvaguardia del creato. Il musicista, conosciuto come il “menestrello” della canzone italiana, proporrà un’esperienza sonora nella quale violino, chitarra e timbri arcaici si intrecceranno per creare atmosfere sospese tra poesia e musica.

A maggio il concerto per la Festa della Mamma e Roberta Bruzzone

La parte conclusiva della stagione sarà caratterizzata da due appuntamenti di diversa natura. Il 9 maggio 2027, in occasione della Festa della Mamma, il Teatro Cilea ospiterà un concerto speciale realizzato in coproduzione con il Conservatorio “F. Cilea”. La serata rinnoverà la collaborazione artistica con l’istituzione musicale reggina attraverso un programma orchestrale pensato per valorizzare il talento dei giovani musicisti e offrire al pubblico pagine melodiche di particolare intensità. La chiusura ufficiale della seconda edizione de “L’eleganza dell’Arte” è fissata per il 15 maggio 2027 con Roberta Bruzzone in “L’epoca della rabbia”. La criminologa e psicologa forense proporrà uno spettacolo di approfondimento sulle dinamiche della violenza e del disagio giovanile, accompagnato dal sottotitolo “Storie di ragazzi che uccidono all’ombra di Narciso”. Al centro dell’incontro ci saranno i lati oscuri della società contemporanea, i modelli educativi e le radici dei comportamenti devianti tra le nuove generazioni, in un’analisi dedicata a fenomeni che interrogano famiglie, istituzioni e comunità.

Biglietti e informazioni: dove acquistare gli ingressi agli spettacoli

Per assistere agli spettacoli della stagione “L’eleganza dell’Arte” 2026-2027, i biglietti sono acquistabili attraverso il circuito TicketOne e presso il botteghino di Publidema Eventi Musicali, in via Torrione 31 a Reggio Calabria. Per informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 0965 28981 e 348 7831518. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Teatro Comunale “Francesco Cilea”, con inizio alle ore 21:00. La stagione gode del patrocinio gratuito del Ministero della Cultura, della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria. Con undici appuntamenti distribuiti nell’arco di sette mesi, Publidema Eventi Musicali rinnova così il proprio impegno nella programmazione culturale cittadina, proponendo una stagione che unisce musica, spettacolo, divulgazione e riflessione sui grandi temi della contemporaneità.