Reggio Calabria, grande traguardo per il Liceo Artistico Preti-Frangipane: è stato scelto per creare i personaggi di un presepe al Ministero dell’Istruzione

Il Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria è stato selezionato tra gli istituti italiani che parteciperanno alla realizzazione di un particolare presepe natalizio presso la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in viale Trastevere a Roma. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale Next Gen Art, attraverso l’attività denominata “Realizzazione di un presepe storico dell’educazione”, che vedrà la collaborazione di diversi licei artistici italiani nella creazione e rappresentazione di un presepe napoletano. L’evento dovrebbe svolgersi nella Capitale, presumibilmente dal 14 al 18 dicembre 2026, e coinvolgerà gli studenti nella realizzazione dei personaggi destinati a comporre l’allestimento. Un’opportunità per il liceo reggino, che potrà contribuire a un progetto artistico nazionale mettendo in campo le competenze creative e tecniche sviluppate durante il percorso di studi.

Gli studenti reggini protagonisti del progetto Next Gen Art

Il Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane”, che fa parte del Liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria, parteciperà all’iniziativa attraverso l’indirizzo Arti figurative plastico-scultoree. Gli studenti saranno coinvolti nella realizzazione dei personaggi del presepe, lavorando in collaborazione con gli altri licei artistici selezionati sul territorio nazionale. Il progetto si svilupperà infatti attraverso una rete di istituti coordinata dal polo liceale di Terni, individuato come scuola capofila. L’attività consentirà agli studenti di mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite nella lavorazione plastica e scultorea, contribuendo alla creazione di un’opera collettiva che richiama la tradizione del presepe napoletano e la storia dell’educazione. La partecipazione rappresenta inoltre un’occasione di confronto e collaborazione tra giovani provenienti da diverse realtà scolastiche italiane, riuniti intorno a un progetto artistico comune destinato a essere presentato in una sede istituzionale nazionale.

La soddisfazione della scuola per la partecipazione all’iniziativa nazionale

La selezione del liceo reggino è stata accolta con grande soddisfazione dalla comunità scolastica, dai docenti e dagli studenti, oltre che dal dirigente scolastico, avvocato Lucia Zavettieri, e dal direttore del MAAF, architetto Nunzio Tripodi, indicati come promotori dell’iniziativa. La partecipazione al progetto Next Gen Art permetterà all’istituto di portare le proprie competenze artistiche all’interno di un’attività che coinvolge scuole di diverse regioni italiane, valorizzando il lavoro degli studenti e il percorso formativo dell’indirizzo plastico-scultoreo. L’appuntamento previsto a Roma nel mese di dicembre rappresenterà il momento conclusivo di questa collaborazione, con la realizzazione e la rappresentazione del presepe storico dell’educazione nella sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per il Liceo Artistico Preti-Frangipane sarà un’occasione per contribuire a un progetto nazionale che unisce creatività, tradizione artistica e collaborazione tra istituzioni scolastiche.