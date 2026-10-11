Reggio Calabria, grande partecipazione all’iniziativa del Coordinamento femminile di Noi Moderati

Grande partecipazione questa mattina all’iniziativa promossa dal Coordinamento femminile di Noi Moderati, un importante momento di incontro e confronto dedicato al ruolo delle donne nella vita politica e istituzionale e alla necessità di promuovere politiche concrete a sostegno delle famiglie. Ascolto, competenza e capacità di proposta sono elementi fondamentali per costruire risposte vicine alle esigenze reali dei cittadini. L’attenzione ai figli, la conciliazione tra vita familiare e professionale, la valorizzazione delle competenze nei luoghi di lavoro e il sostegno ai familiari anziani rappresentano temi centrali per una politica che voglia essere davvero vicina alle persone.

La coordinatrice di Noi Moderati, Marilena Mammone, ha promosso l’iniziativa coinvolgendo numerosi partecipanti e confermando l’importanza di valorizzare il contributo delle donne, favorendone una presenza sempre più attiva e consapevole nei processi decisionali.

Nel corso dell’incontro è intervenuto il consigliere comunale Mario Cardia, che ha voluto soffermarsi sul lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale in questi primi mesi, sottolineando l’impegno del Sindaco Francesco Cannizzaro e l’azione amministrativa avviata per dare risposte alla città.

“Desidero ringraziare il partito e tutti i coordinatori, dal regionale fino al cittadino, con un saluto particolare a Luciano Politi, presente questa mattina. Un ringraziamento sincero va alla coordinatrice del movimento femminile, Marilena Mammone, che con impegno e capacità di coinvolgimento ha saputo riunire tante persone attorno a un momento di confronto importante. Ringrazio chi ci ospita questa mattina, la Galleria d’arte Dedalo di Silvana Marrapodi, una splendida realtà presente nel centro cittadino, tutta la nostra squadra, che ogni giorno lavora con spirito di servizio e presenza sul territorio, e in particolare i consiglieri di circoscrizione Carmen Maesano, Tiziana D’Agostino e Francesco Calabrese.

La partecipazione di oggi dimostra quanto sia fondamentale fare squadra, valorizzare ogni componente del movimento e mantenere un rapporto costante con i cittadini. Continueremo a lavorare con serietà e determinazione, sostenendo l’azione dell’Amministrazione e contribuendo, ciascuno nel proprio ruolo, alla crescita della nostra città“, quanto dichiarato dal Consigliere Mario Cardia.

L’iniziativa conferma l’impegno di Noi Moderati nel promuovere una partecipazione politica ampia e inclusiva, valorizzando il ruolo delle donne e sostenendo politiche capaci di conciliare lavoro, famiglia e responsabilità sociale. Una comunità cresce davvero quando sa ascoltare i bisogni delle persone e trasformarli in opportunità concrete.