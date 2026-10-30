Reggio Calabria, gli Amici di Fatima coinvolgono i bambini e le parrocchie con due iniziative per Natale

Due iniziative dedicate al Natale, con il coinvolgimento dei bambini, delle famiglie e delle parrocchie dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova. L’associazione Amici di Fatima si prepara alle festività natalizie promuovendo il concorso “Bambini Poeti” e il progetto “Il Presepe nella tradizione”, due appuntamenti pensati per riscoprire il significato religioso del Natale e valorizzare le tradizioni cristiane attraverso la creatività dei più piccoli e la partecipazione delle comunità. Le iniziative si inseriscono nel percorso di impegno religioso, culturale e sociale portato avanti dall’associazione, che ha annunciato anche l’apertura della campagna di rinnovo delle adesioni per il 2027, invitando i soci a confermare la propria partecipazione e quanti ne condividono gli ideali e le finalità ad avvicinarsi alle attività associative.

Il concorso “Bambini Poeti” e la valorizzazione del presepe

La prima iniziativa natalizia è il concorso “Bambini Poeti”, rivolto a tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova. L’obiettivo è coinvolgere i bambini nella riscoperta del vero significato del Natale attraverso la poesia, offrendo loro la possibilità di esprimere pensieri, emozioni e riflessioni sul mistero della nascita di Gesù. La creatività e la sensibilità dei più piccoli diventano così strumenti per raccontare, con parole semplici ma profonde, il valore spirituale della festività. Accanto al concorso, l’associazione promuove “Il Presepe nella tradizione”, un progetto dedicato alla valorizzazione del presepe come espressione della fede cristiana, della cultura popolare e delle tradizioni familiari e comunitarie. L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sul significato del presepe, considerato non soltanto una rappresentazione artistica della Natività, ma anche un segno concreto della fede e un patrimonio di valori da custodire e tramandare alle nuove generazioni. Attraverso entrambi i progetti, gli Amici di Fatima intendono contribuire alla preparazione del Santo Natale, favorendo la partecipazione delle parrocchie, delle famiglie, dei bambini e dell’intera comunità diocesana.

Al via anche il rinnovo delle adesioni per il 2027

Parallelamente alle iniziative natalizie, l’associazione ha annunciato l’apertura della campagna di rinnovo delle adesioni per l’anno 2027. L’invito è rivolto sia ai soci già iscritti, chiamati a confermare la propria partecipazione, sia a quanti desiderano avvicinarsi a una realtà impegnata nella promozione dei valori cristiani, della devozione mariana e della testimonianza della fede. Il rinnovo delle adesioni rappresenta per gli Amici di Fatima un’occasione per rafforzare il cammino associativo, consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione e dare continuità alle attività religiose, culturali e sociali. L’associazione rinnova quindi l’invito a partecipare alle iniziative proposte e a condividere un percorso fondato sulla fede, sulla cultura cristiana e sulla valorizzazione delle tradizioni, nella convinzione che l’impegno comune possa contribuire a custodire e trasmettere questi valori all’intera comunità.