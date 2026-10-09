Reggio Calabria, Giusi Princi visita gli ex “Ricoveri Riuniti”: “esempio virtuoso di utilizzo dei fondi europei” | FOTO e INTERVISTE

Gli storici ex Ricoveri Riuniti di Reggio Calabria, dopo 15 anni di abbandono, tornano finalmente a vivere, trasformandosi in una nuova realtà dedicata all’accoglienza e al benessere delle persone anziane. L’edificio viene restituito alla città grazie a un progetto di housing sociale, che punta a superare il modello tradizionale della casa di riposo, mettendo al centro l’autonomia degli ospiti, la socializzazione e la qualità della vita. La struttura è stata completamente riqualificata attraverso il lavoro del Comune di Reggio Calabria e del settore Welfare, utilizzando i finanziamenti dell’Unione Europea nell’ambito del PNRR NextGenerationEU. Un intervento che ha permesso di recuperare gli ambienti dell’edificio e trasformarli in spazi moderni, attrezzati e pensati per rispondere alle esigenze della terza età. La gestione è stata affidata alla cooperativa sociale Exodus Calabria, che vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore dei servizi alla persona e ha sviluppato un modello residenziale alternativo al ricovero a lungo termine.

Il complesso dispone di 25 posti in camere singole e doppie, tutte dotate di servizi igienici privati, oltre a spazi comuni, servizi sanitari integrati, una palestra, sistemi di domotica, una cucina condivisa e un ampio parco esterno. A visitare la struttura è stata anche l’europarlamentare Giusi Princi, che ha incontrato ospiti e operatori, esprimendo apprezzamento per il progetto e per l’utilizzo delle risorse europee. All’incontro hanno preso parte anche Lucia Fio, assessore del Comune di Reggio Calabria, e Pasquale Ambrosino, presidente di Exodus Calabria.

Giusi Princi: “un laboratorio sociale che mette al centro la persona”

L’europarlamentare Giusi Princi ha visitato l’Housing Sociale per Anziani di Reggio Calabria, incontrando gli ospiti e gli operatori impegnati nelle attività della struttura. La visita ha rappresentato un’occasione di confronto sui temi dell’inclusione sociale, dell’assistenza e della qualità della vita delle persone anziane, con particolare attenzione alle politiche e ai servizi destinati alle fasce più fragili della popolazione.“Un laboratorio sociale che accoglie e rende centrale la persona nella sua integralità, nei suoi bisogni e nei suoi diritti. C’è grande rispetto ed attenzione per i nonnini”, ha dichiarato Giusi Princi. Nel suo intervento, l’europarlamentare ha rivolto un riconoscimento anche a Pasquale Ambrosino e a tutte le persone impegnate nelle attività sociali della struttura.

Princi valorizza l’utilizzo dei finanziamenti PNRR: “Reggio Calabria esempio di buona pratica europea”

Durante la visita, Giusi Princi ha richiamato anche il ruolo delle opportunità europee legate al PNRR, sottolineando l’importanza di trasformare i finanziamenti disponibili in servizi concreti per le persone. Secondo l’europarlamentare, esperienze come quella degli ex Ricoveri Riuniti contribuiscono a valorizzare Reggio Calabria nel contesto europeo, attraverso progetti che pongono al centro l’inclusione, l’assistenza e l’attenzione ai bisogni delle persone anziane. Il progetto si inserisce tra le esperienze che, secondo Princi, dimostrano “la possibilità di utilizzare le risorse europee per migliorare concretamente la qualità della vita sul territorio”.

L’assessore Lucia Fio: “è prevista anche una ludoteca”

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche Lucia Fio, assessore del Comune di Reggio Calabria, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per l’attenzione rivolta alle persone. “Ho accolto con grande piacere questo invito. In questo luogo si respira un profondo rispetto per le persone e per le loro esigenze. È prevista anche la realizzazione di una ludoteca, dove le famiglie potranno lasciare i propri bambini in un ambiente dedicato”, ha dichiarato Fio.

Pasquale Ambrosino: “la prova concreta del buon utilizzo dei fondi europei”

A sottolineare il valore dell’intervento è stato anche Pasquale Ambrosino, presidente della cooperativa sociale Exodus Calabria, alla quale è affidata la gestione della struttura. Ambrosino ha richiamato le considerazioni espresse dall’europarlamentare Giusi Princi sull’importanza di utilizzare efficacemente le risorse europee per realizzare interventi destinati alle persone. “Come sottolineato da Princi, questa esperienza rappresenta, a livello territoriale, la prova concreta del buon utilizzo dei fondi europei”, ha dichiarato.