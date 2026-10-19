Reggio Calabria: giovane eccellenza reggina premiata, nel ricordo di Girolamo Tripodi, per i suoi brillanti risultati scolastici | NOME

Continua la consegna dei Premi di studio “Girolamo Tripodi”, promossi dalla Fondazione Girolamo Tripodi, giunti alla VII edizione. Infatti, all’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri”, laddove presso la Scuola Secondaria di 1° Grado di Catona, si è tenuta la cerimonia di premiazione, alla presenza dei figli del compianto sen. Girolamo Tripodi, Michelangelo e Maria Concetta e di una folta rappresentanza di alunni delle classi della Scuola Media nonché dei docenti delle classi interessate. La giornata è stata particolare perché l’evento è avvenuto nella ricorrenza del 99° anniversario della nascita del sen. Girolamo Tripodi.

I lavori sono stati aperti dalla Dirigente scolastica, Avv. Simona Sapone, la quale ha ricordato la figura di Girolamo Tripodi e l’importanza dell’istituzione di una borsa di studio indirizzata a chi si è distinto negli studi e si impegna con abnegazione e spirito di sacrificio a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato.

È poi intervenuto Michelangelo Tripodi, nella qualità di Presidente della Fondazione ed ex DSGA dell’Istituto Comprensivo catonese, che ha ringraziato la Dirigente Scolastica, i docenti e gli alunni dell’Istituto per la disponibilità e l’accoglienza. “Con questo premio, andiamo avanti nella scelta strategica della Fondazione che punta ad investire sui giovani, sui nostri ragazzi su questa risorsa straordinaria della nostra terra che molto spesso non è affatto considerata per il valore che rappresenta. Il nostro obiettivo è lavorare contro la desertificazione del territorio, tentando di dare un contributo per rovesciare questa tendenza infausta. Il contributo che la Fondazione, attraverso il Premio, vuole dare agli studenti rappresenta un messaggio che lanciamo nel ricordo della lezione di Girolamo Tripodi, di cui oggi ricorre l’anniversario della nascita, per dire ai giovani: teniamo viva la memoria, teniamo vivi valori, ideali e passioni perché i giovani possano realizzare il presente e progettare un futuro migliore per la nostra terra, mantenendo salde le loro radici”.

Subito dopo gli interventi di apertura si è svolta la Lectio Magistralis dello storico prof. Giuseppe Caridi, già docente dell’Università di Messina, sul tema ” La Calabria dall’Unità del Sud all’Unità d’Italia – secoli XI/XIX”.

La Lectio del prof. Caridi è un viaggio appassionante attraverso otto secoli di storia calabrese, dalla conquista normanna alla fine del Regno borbonico. Con rigore storiografico e scrittura accessibile, il volume ricostruisce l’evoluzione politica, economica, sociale e culturale della Calabria nel più ampio contesto del Mezzogiorno e dell’Europa. Un affresco ricco di dettagli e fonti, frutto di decenni di ricerche, che restituisce voce a territori spesso marginalizzati dalla storiografia nazionale. Dalla nascita del sistema feudale alla diffusione dei monasteri forensi, dai moti rivoluzionari sette-ottocenteschi alla proclamazione dell’Unità d’Italia, questa è una storia che guarda al passato per comprendere il presente.

Alla fine della manifestazione è stata premiata la studentessa SCARAMUZZNO CRISTINA PIA che, nello scorso anno scolastico, ha riportato il massimo dei voti con lode all’esame di terza media. La ragazza, che oggi frequenta il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, ha ringraziato la Fondazione ed i suoi docenti ed ha invitato gli studenti dell’Istituto comprensivo a impegnarsi sempre di più per raggiungere traguardi importanti nel percorso di studio senza fermarsi al primo ostacolo.

La Fondazione ringrazia sentitamente la Dirigente Scolastica, avv. Simona Sapone, che ha dato un contributo determinante per lo svolgimento dell’iniziativa, con l’auspicio di poter proseguire anche in futuro una collaborazione che si è rivelata feconda e proficua.

Nei prossimi giorni proseguiranno le premiazioni negli altri istituti scolastici coinvolti nei Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, destinati agli studenti calabresi, e andranno avanti le molteplici attività in cantiere, tra cui ricordiamo la Rassegna teatrale che comincerà il prossimo 31 ottobre a Reggio Calabria.