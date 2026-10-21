Reggio Calabria, giornata di solidarietà in ricordo di Daniela Iacopino: raccolta straordinaria di sangue a Pellaro

Una raccolta straordinaria di sangue per ricordare Daniela Iacopino e trasformare la memoria in un gesto concreto di solidarietà. È l’iniziativa in programma sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso il Centro Civico di Pellaro, nella zona sud di Reggio Calabria. La mattinata, promossa congiuntamente da AVIS Pellaro, Associazione Don Lorenzo Milani e ADMO Pro Pellaro, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue e della tutela della vita, offrendo alla comunità un’occasione per contribuire concretamente ad aiutare chi ha bisogno. Un appuntamento che unisce il ricordo di Daniela Iacopino all’impegno delle associazioni del territorio, con la volontà di diffondere i valori della generosità, dell’altruismo e della responsabilità collettiva. La raccolta rappresenterà anche un momento di partecipazione e vicinanza, nel quale la solidarietà potrà tradursi in un aiuto per le persone che necessitano di trasfusioni.

Una mattinata di solidarietà per ricordare Daniela Iacopino

L’iniziativa vuole andare oltre il semplice appuntamento dedicato alla raccolta del sangue, assumendo un significato particolare per la comunità di Pellaro. Il ricordo di Daniela Iacopino sarà infatti al centro di una giornata pensata per promuovere la cultura del dono e rafforzare il senso di partecipazione dei cittadini. Attraverso la collaborazione tra le tre associazioni promotrici, l’obiettivo è sottolineare quanto un gesto di generosità possa rappresentare un sostegno importante per chi si trova ad affrontare situazioni di difficoltà e necessita di cure. La donazione diventa così un modo per esprimere vicinanza al prossimo e contribuire alla tutela della salute, trasformando la memoria in un’azione positiva a beneficio degli altri. La mattinata sarà anche un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza di una partecipazione costante alle iniziative di solidarietà, affinché la sensibilizzazione alla donazione non rimanga legata soltanto a singoli appuntamenti, ma diventi parte di un impegno condiviso dalla comunità.

L’appello delle associazioni ai cittadini: appuntamento sabato 24 ottobre

AVIS Pellaro, Associazione Don Lorenzo Milani e ADMO Pro Pellaro rivolgono un invito alla cittadinanza a prendere parte alla giornata e a sostenere l’iniziativa, contribuendo a diffondere la consapevolezza del valore della donazione. L’appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre, dalle 9:00 alle 11:00, al Centro Civico di Pellaro, dove si svolgerà la raccolta straordinaria di sangue in memoria di Daniela Iacopino. Le associazioni sottolineano il significato di un gesto che può fare la differenza nella vita di chi ha bisogno, richiamando l’attenzione sull’importanza della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo. Anche gli organi di stampa sono invitati a partecipare alla mattinata, per raccontare un’iniziativa che mette insieme memoria, impegno sociale e speranza. Un momento nel quale la comunità potrà ritrovarsi attorno a un obiettivo comune, ricordando che donare sangue significa offrire un aiuto concreto e contribuire alla tutela della vita. Un piccolo gesto individuale che, attraverso la partecipazione collettiva, può assumere un valore ancora più grande.