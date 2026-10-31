Reggio Calabria, Gallico Marina si prepara al Borgo dei Presepi: 30 installazioni, mercatini e villaggio di Natale

A Gallico Marina, a Reggio Calabria, prende forma il Borgo dei Presepi, l’iniziativa natalizia che dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 trasformerà le vie di Borgo Cecilia in un percorso dedicato alla Natività, alle tradizioni e alla partecipazione della comunità. Sono già comparse le prime strutture destinate a ospitare i trenta presepi che saranno esposti durante la manifestazione, mentre proseguono i preparativi per gli appuntamenti in programma. Anche gli istituti scolastici di Gallico sono impegnati nella realizzazione delle opere insieme agli alunni, coinvolti nel progetto attraverso il tema “Il presepe che vorrei”. Il concorso, pubblico e gratuito, è aperto a cittadini, famiglie, associazioni, scuole e attività locali e invita i partecipanti a rappresentare la Natività in modo personale, immaginandola nel passato, nel presente o nel futuro, all’interno di luoghi reali oppure immaginari. Le opere saranno collocate in trenta casette di legno illuminate e addobbate, mentre gli istituti scolastici potranno prendere parte anche alla Giuria dei bambini. Per partecipare sarà necessario iscriversi entro lunedì 16 novembre 2026, consultando il bando e i moduli disponibili sul sito www.presepegallicomarina.it.

Dal 5 all’8 dicembre il Gallico Christmas Village tra mercatini, spettacoli e attività per bambini

Accanto al percorso dei presepi, dal 5 all’8 dicembre Borgo Cecilia ospiterà il Gallico Christmas Village, con un programma di attività dedicate alle famiglie, all’artigianato e alle tradizioni natalizie. Il Borgo di Natale accoglierà il mercatino di artigiani, produttori e associazioni, mentre il Villaggio di Babbo Natale offrirà ai più piccoli la possibilità di incontrare Babbo Natale e gli elfi, consegnare le letterine e partecipare ai laboratori creativi. La Via dei Sapori sarà dedicata alle specialità calabresi, allo street food e ai dolci delle feste, affiancata dalla Christmas Fun Area, dove troveranno spazio il luna park e i giochi per le famiglie. Gli appuntamenti musicali e artistici si svolgeranno invece nella Christmas Show Area, con concerti, esibizioni canore e spettacoli. A completare l’allestimento saranno luminarie, punti fotografici e filodiffusione, pensati per accompagnare i visitatori lungo il percorso. Non mancherà inoltre una componente dedicata alla solidarietà, attraverso gli spazi associativi del Cuore solidale, che affiancheranno le altre iniziative in programma durante le giornate del villaggio natalizio.

Le tradizioni gastronomiche protagoniste: dolci natalizi, pesce e crespelle

Durante il mese di dicembre, alle giornate del Christmas Village si aggiungeranno quattro iniziative gastronomiche dedicate alle produzioni locali e alla cucina delle feste. Tra queste, la Sagra dei prodotti natalizi riunirà pasticcieri, artigiani e produttori in appositi spazi attrezzati per la presentazione e la vendita delle specialità tradizionali. I visitatori potranno trovare torroni, panettoni artigianali, petrali, susamelle, pignolata calabrese, mostaccioli, nacatole e altri prodotti tipici, con la possibilità di conoscere ingredienti e lavorazioni, confrontare le ricette e comporre assortimenti e confezioni regalo. L’organizzazione predisporrà anche un servizio per la preparazione di cesti natalizi da spedire in Italia e all’estero, rivolto anche a quanti vivono lontano ma conservano un legame con Gallico. Saranno selezionati prodotti adatti al trasporto e alla conservazione, mentre le destinazioni consentite, i costi e i tempi di consegna verranno comunicati successivamente dall’organizzazione.

Un altro appuntamento sarà dedicato alla cucina marinara delle festività, con il coinvolgimento dei ristoratori aderenti di Gallico Marina, che proporranno menù di pesce della tradizione natalizia a prezzi sociali. Dal pesce azzurro al baccalà e allo stoccafisso, ogni attività presenterà le proprie ricette, offrendo ai partecipanti occasioni di incontro e di conoscenza della gastronomia locale. La composizione dei menù, i prezzi e le modalità di prenotazione saranno comunicati direttamente dai singoli ristoranti. Sul lungomare, invece, i fornai di Gallico prepareranno le crespelle davanti al pubblico, mostrando le diverse fasi della lavorazione, dall’impasto alla lievitazione, dalle farciture alla frittura. Saranno proposte versioni semplici, con le acciughe e altre varianti dolci e salate, insieme alla vendita del pane duro. Durante gli appuntamenti gastronomici saranno offerte anche caldarroste preparate al momento. È previsto inoltre l’accompagnamento degli zampognari, le cui presenze saranno precisate nel calendario definitivo della manifestazione.

Solidarietà e valorizzazione del territorio con “Dona mentre consumi”

Le quattro iniziative gastronomiche saranno accomunate da una finalità benefica attraverso la raccolta “Dona mentre consumi”, che prevede la devoluzione in beneficenza del 5% del ricavato. L’organizzazione comunicherà gli enti destinatari delle donazioni, le modalità di devoluzione e l’importo complessivamente raccolto e donato, rendendo così conoscibili i risultati dell’iniziativa solidale. Il progetto del Borgo dei Presepi è sostenuto dall’iniziativa Stretto Nord, con la direzione artistica dell’Associazione Culturale AncorArte Gallico e la collaborazione delle realtà associative aderenti. L’obiettivo è coinvolgere la comunità locale, sostenere le attività economiche e incentivare le visite a Gallico Marina e nella Vallata del Gallico, valorizzando le tradizioni natalizie e le risorse del territorio. La partecipazione al progetto rimane aperta ad associazioni, comitati, operatori economici, artigiani, produttori, volontari e cittadini interessati a contribuire alla realizzazione della manifestazione. Con l’avvio degli allestimenti e il coinvolgimento delle scuole, Borgo Cecilia si prepara così ad accogliere un programma che unirà presepi, gastronomia, intrattenimento e solidarietà per tutto il periodo delle festività.