Reggio Calabria, frane e strade crollate per il maltempo: diversi Comuni quasi isolati, viabilità in tilt

La forte ondata di maltempo registrata sul territorio reggino della fascia jonica, nello scorso fine settimana, ha provocato l’interruzione di alcune strade provinciali, isolando in gran parte diversi Comuni collinari e premontati quali Bagaladi, Roccaforte del Greco, Montebello, Fossato. Frane e smottamenti hanno interessato, anche in maniera grave, la Sp23, la Sp3 e la Sp22. Secondo quanto appreso dalla Dire, la macchina organizzativa della Città metropolitana, settore tecnico Viabilità, è da giorni al lavoro per gli interventi più urgenti. I principali sono quelli sulla Sp23 e sulla Sp3, strade che rientrano nell’ambito della fiumara ‘Tuccio’.

La criticità maggiore è lo smottamento di un tratto di strada, che ha quasi isolato i Comuni di Bagaladi e Roccaforte del Greco. Le squadre della Città metropolitana, dopo un primo sopralluogo del sindaco Francesco Cannizzaro, sono impegnate per liberare la strada, mettere in sicurezza la scarpata e ripristinare al più presto la viabilità e quindi i collegamenti.

“Al momento questi Comuni – sono le parole del dirigente alla Viabilità, Lorenzo Benestare – sono garantiti da un percorso alternativo che attraversa San Pantaleo ed arriva a Roccaforte del Greco, che però non permette il transito di pullman e mezzi grandi. Stiamo operando con il massimo impegno”. Altri punti critici sono sulla Sp3 che collega la fascia costiera di Melito Porto Salvo fino alla montagna a Gambarie d’Aspromonte e sulla Sp22 che connette i Comuni di Palizzi, Montebello e Fossato.