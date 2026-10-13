Reggio Calabria, frane e strade crollate per il maltempo: diversi Comuni quasi isolati, viabilità in tilt

Gravi danni sulla fascia jonica reggina dopo le violente piogge del weekend: collegamenti interrotti tra Bagaladi, Roccaforte del Greco, Montebello e Fossato. Criticità sulle provinciali SP23, SP3 e SP22. La Città Metropolitana al lavoro per ripristinare la circolazione, ma i percorsi alternativi non consentono il passaggio dei mezzi pesanti e degli autobus

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La forte ondata di maltempo registrata sul territorio reggino della fascia jonica, nello scorso fine settimana, ha provocato l’interruzione di alcune strade provinciali, isolando in gran parte diversi Comuni collinari e premontati quali Bagaladi, Roccaforte del Greco, Montebello, Fossato. Frane e smottamenti hanno interessato, anche in maniera grave, la Sp23, la Sp3 e la Sp22. Secondo quanto appreso dalla Dire, la macchina organizzativa della Città metropolitana, settore tecnico Viabilità, è da giorni al lavoro per gli interventi più urgenti. I principali sono quelli sulla Sp23 e sulla Sp3, strade che rientrano nell’ambito della fiumara ‘Tuccio’.

La criticità maggiore è lo smottamento di un tratto di strada, che ha quasi isolato i Comuni di Bagaladi e Roccaforte del Greco. Le squadre della Città metropolitana, dopo un primo sopralluogo del sindaco Francesco Cannizzaro, sono impegnate per liberare la strada, mettere in sicurezza la scarpata e ripristinare al più presto la viabilità e quindi i collegamenti.

Al momento questi Comuni – sono le parole del dirigente alla Viabilità, Lorenzo Benestaresono garantiti da un percorso alternativo che attraversa San Pantaleo ed arriva a Roccaforte del Greco, che però non permette il transito di pullman e mezzi grandi. Stiamo operando con il massimo impegno”. Altri punti critici sono sulla Sp3 che collega la fascia costiera di Melito Porto Salvo fino alla montagna a Gambarie d’Aspromonte e sulla Sp22 che connette i Comuni di Palizzi, Montebello e Fossato.

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