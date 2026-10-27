Reggio Calabria, fondi europei e opportunità per le imprese: incontro al Castello Aragonese con Pasquale Tridico

Come accedere ai fondi europei e trasformare le risorse dell’Unione Europea in opportunità concrete per le imprese e il territorio calabrese. Sarà questo il tema dell’incontro “Fondi europei – Dall’Europa al territorio. Strumenti, risorse e imprese per far crescere la Calabria”, in programma sabato 7 novembre 2026, alle ore 16:30, al Castello Aragonese di Reggio Calabria, in Piazza Castello. L’iniziativa, promossa dal Gruppo The Left al Parlamento Europeo, è rivolta a cittadini, professionisti e rappresentanti del mondo imprenditoriale interessati a conoscere gli strumenti di finanziamento messi a disposizione dall’Europa e le possibilità di utilizzo per sostenere la crescita economica locale. A invitare la cittadinanza a partecipare è il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria. L’appuntamento vedrà la presenza dell’europarlamentare Pasquale Tridico, Presidente della Sottocommissione per le questioni fiscali (FISC) del Parlamento europeo, al quale saranno affidate l’apertura e le conclusioni dei lavori. L’obiettivo è favorire un confronto diretto tra istituzioni, esperti e imprese sulle risorse europee e sulle opportunità di sviluppo per la Calabria.

Il programma dell’incontro: esperti, professionisti e rappresentanti delle imprese

Dopo l’intervento iniziale di Pasquale Tridico, il programma prevede i saluti del Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, e del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, Fabio Mulonia. Seguiranno due sessioni di approfondimento, entrambe moderate dalla giornalista Elisa Barresi, dedicate rispettivamente al quadro generale dei finanziamenti europei e agli strumenti disponibili per il mondo produttivo. La prima sessione, intitolata “Il quadro”, vedrà gli interventi del professor Domenico Nicolò, dell’Università Mediterranea, e dell’avvocato Roberta Mancia, esperta di progettazione europea. La seconda sessione, “Gli strumenti in pratica e la voce delle imprese”, sarà invece dedicata agli aspetti operativi e alle esigenze delle attività economiche del territorio. Interverranno Alessandro Minuto, in rappresentanza dei Giovani Commercialisti, Giuseppe Fedele, Claudio Aloisio di Confesercenti, Nicola Cuzzocrea dei Giovani Imprenditori di Confindustria e l’imprenditore Francesco Vito Tassone. Il confronto consentirà di affrontare il tema dei finanziamenti europei attraverso il contributo di competenze accademiche, professionali e imprenditoriali.

Le proposte del territorio saranno portate alle istituzioni europee

Uno degli aspetti centrali dell’iniziativa sarà la possibilità di raccogliere indicazioni e proposte da sottoporre direttamente all’attenzione delle istituzioni europee. Al termine delle due sessioni è infatti previsto uno spazio dedicato agli interventi programmati, durante il quale saranno raccolti contributi e suggerimenti che confluiranno in un documento da portare all’attenzione delle istituzioni europee. L’obiettivo è dare voce alle esigenze del territorio e favorire un collegamento tra le opportunità offerte dai programmi comunitari e le necessità di imprese, professionisti e cittadini calabresi. A sottolineare il valore dell’appuntamento è Giovanna Milena Roschetti, rappresentante del Gruppo Territoriale di Reggio Calabria del MoVimento 5 Stelle, che in una nota evidenzia l’importanza di conoscere gli strumenti disponibili e le modalità per utilizzarli. “È un’occasione concreta per capire quali risorse l’Europa mette a disposizione del nostro territorio e come imprese, professionisti e cittadini possono accedervi”. L’incontro del 7 novembre si propone dunque come un momento di informazione e confronto sulle possibilità di crescita della Calabria attraverso l’utilizzo delle risorse europee, con il coinvolgimento diretto delle realtà economiche e professionali del territorio.