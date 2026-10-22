Reggio Calabria, fino a 15mila euro per le imprese: in scadenza il bando “Premi per l’innovazione”. Chi può partecipare e come

Fino a 15mila euro di riconoscimenti per le imprese innovative del territorio reggino, con le candidature in scadenza il 31 ottobre 2026. Mancano pochi giorni alla chiusura del bando promosso dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, attraverso l’Azienda Speciale IN.FORM.A. e in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività del Punto Impresa Digitale (PID) camerale. L’iniziativa si rivolge alle micro, piccole e medie imprese che hanno investito nell’innovazione, introducendo nuove tecnologie, migliorando processi produttivi, prodotti e servizi oppure sviluppando soluzioni capaci di rafforzare la competitività aziendale. Il Premio, attivo da oltre vent’anni, punta a valorizzare le realtà imprenditoriali che contribuiscono concretamente allo sviluppo economico locale, con particolare attenzione alla trasformazione digitale e alla sostenibilità ambientale. La principale novità dell’edizione 2026 riguarda l’aumento del numero dei premi disponibili, grazie anche alle menzioni speciali previste dal Comune di Reggio Calabria. Le aziende interessate hanno tempo fino al 31 ottobre per presentare la propria candidatura, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico.

Premi per l’innovazione 2026: contributi da 10mila, 6mila e 4mila euro

Il bando prevede l’assegnazione di tre premi principali, rispettivamente da 10.000, 6.000 e 4.000 euro, destinati alle imprese che si distingueranno per la qualità e il contenuto innovativo dei progetti presentati. A questi riconoscimenti si aggiungono fino a tre Menzioni Speciali “PN Metro Plus”, del valore di 5.000 euro ciascuna, assegnate dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto RC 1.1.3.1.a – Sostegno Start up e PMI, finanziato attraverso il programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Complessivamente, considerando tutti i riconoscimenti previsti, le risorse messe a disposizione possono raggiungere 35mila euro. La nuova articolazione dei premi amplia le opportunità di riconoscimento per le aziende del territorio che hanno sviluppato iniziative innovative, offrendo visibilità e sostegno economico a progetti capaci di incidere sui processi produttivi e organizzativi. Le candidature saranno esaminate da un apposito Comitato Tecnico di Valutazione, incaricato di valutare le iniziative presentate dalle imprese partecipanti.

Chi può partecipare al bando della Camera di commercio di Reggio Calabria

La partecipazione è aperta alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, purché abbiano la sede legale oppure un’unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Reggio Calabria. Il Premio non è quindi riservato esclusivamente alle aziende nate nei comparti tecnologici, ma si rivolge anche alle attività tradizionali che hanno saputo introdurre elementi innovativi nel proprio modo di lavorare. Possono essere candidati progetti che abbiano consentito di migliorare prodotti, servizi, processi produttivi o modelli organizzativi, contribuendo alla competitività dell’impresa e allo sviluppo del territorio. Le iniziative ammissibili devono essere state realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 e fino alla data di presentazione della domanda, presentare un forte contenuto innovativo ed essere coerenti con gli obiettivi della doppia transizione digitale ed ecologica. L’attenzione è dunque rivolta tanto all’introduzione di nuove tecnologie quanto alle soluzioni capaci di favorire modalità di produzione e organizzazione maggiormente sostenibili. La valutazione dei progetti sarà affidata al Comitato Tecnico previsto dal bando.

Come presentare la domanda: scadenza il 31 ottobre e invio esclusivamente via PEC

Le imprese interessate devono rispettare una scadenza precisa: le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2026. La domanda potrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo informa@rc.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto della comunicazione la dicitura “Premi per l’innovazione 2026” e la denominazione dell’impresa candidata. Per conoscere nel dettaglio tutte le condizioni di partecipazione e predisporre correttamente la documentazione richiesta, è necessario consultare il testo integrale dell’avviso e la relativa modulistica, disponibili sul sito istituzionale della Camera di commercio di Reggio Calabria, nella sezione “Bandi e avvisi”. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per le imprese reggine che nel corso del 2026 hanno investito in innovazione e desiderano valorizzare i risultati raggiunti, contribuendo allo stesso tempo alla crescita economica, digitale e sostenibile del territorio.